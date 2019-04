TAR SJANSER: Norah Jones velger heldigvis ikke det trygge, mener VGs anmelder. Foto: Danny Clinch

Plateanmeldelse: Norah Jones - «Begin Again». Fremad i alle retninger

Norah Jones senker skuldrene og løsner snippen - med stort hell.

Norah Jones - «Begin Again»

(Blue Note / Capitol Records)

ALBUM: POP

Det er snart 20 år siden Norah Jones purret seg inn i verdens musikkbevissthet med de Starbucks-formaterte jazzpop-sviskene «Come Away With Me», «Don’t Know Why» og «Sunrise». Gode låter, alle som én, og uimotståelige nok til å gjøre henne til en av årtusenets mestselgende artister, med over 50 millioner solgte album på verdensbasis.

Jones klassifiseres ofte som en jazzmusiker, og det er forsåvidt ikke urimelig - hun gir tross alt ut platene sine på Blue Note, verdens mest ikoniske plateselskap i sjangeren. Men riktigere er det å kalle det hun driver med americana - folk, country, pop, jazz og Den Store Amerikanske Sangboken i en appellerende og egenartet miks.

«Begin Again» samler frittstående singler som hun har gitt ut det siste året, og utvider uttrykket i samme slengen. Disse låtene har etter sigende blitt til i studio, og den spontane og lett uvørne prosessen har satt positive avtrykk på produktet.

Åpningssporet «My Heart Is Full» er det nærmeste Jones kommer elektronisk musikk i denne omgangen, mens «It Was You» er en vakker og nær soulsmyger med distinkt Prince-drag. Aller sterkest berører den impresjonistiske, pianodrevne avslutningen «Just A Little Bit», som kun trenger én akkord for å strekke seg søvnig mot himmelen.

Wilco-sjef Jeff Tweedy er involvert i to av låtene her, uten at det går klart fram nøyaktig hvordan. Men både «A Song With No Name» og «Winterland» dytter tankene mot sein, trygg og ukomplisert Wilco, og særlig sistnevnte kontrasterer platens mer eksperimentelle sider forbilledlig.

Norah Jones kunne ha gjort det atskillig lettere både for seg selv og sine fans. Heldigvis valgte hun å la være.

BESTE LÅT: «Just A Little Bit»

Publisert: 13.04.19 kl. 14:38