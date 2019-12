GLAD JULESTJERNE: Etter sin tiende juleturné, uttrykker Kurt Nilsen takknemlighet overfor sitt trofaste publikum. Foto: Frode Hansen

Julekongen Kurt Nilsen – ti år med juleshow: – Jeg er ydmyk og takknemlig

Gjennom ti år med utsolgte juleturneer og millioninntekter har Kurt Nilsen (41) blitt Norges store julestjerne. Nå med ny publikumsrekord.

To dager før julaften avslutter Kurt Nilsen sin tiende juleturné på sedvanlig vis på hjemmebane i Bergen, med to konserter i Grieghallen.

Da har anslagsvis 48.000 mennesker overvært Nilsens gylne fremføring av gamle og nyere julesang-klassikere i disse førjulsukene, noe som er ny publikumsrekord for hans juleturneer.

En oversikt VG har innhentet viser at på alle disse årene har Kurt Nilsens julekonserter hatt et publikum på eventyrlige 310.000.

Det er med andre ord ingen overdrivelse å si at Kurt Nilsen har blitt en viktig del av førjulsfeiringen til svært mange nordmenn.

– Dette er ikke noe noen kunne ha planlagt på forhånd, og det hadde vært umulig for meg å gjøre dette uten publikums støtte. Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg blir så godt tatt imot at dette har blitt en førjulstradisjon, sier Nilsen til VG.

Karrieren tok en uvant vending for Kurt Nilsen da han i midten av september i 2010 gikk i studio sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) for å spille inn juleplaten «Have Yourself A Merry Little Christmas» som kom ut to måneder senere.

– Jeg har alltid vært fascinert av amerikansk jul og de amerikanske julesangene. Og da føles det veldig gøy å kunne lage en juleplate, sa Kurt Nilsen til VG under innspillingen for ni år siden.

VGs anmelder var imidlertid alt annet enn optimistisk på vegne av platen som fikk terningkast to.

«Det er én grunn til at dette albumet eksisterer, og det er å forsyne kronisk fantasiløse mennesker med en «i siste liten»-julegave til noen som ikke betyr all verden for dem. Strikk et par raggsokker i stedet», het det avslutningsvis i VGs anmeldelse.

– Jeg fikk to i VG og fem i BA, og får alltid blandede kritikker. Men det viktigste for meg er om den virkelig dedikerte fansen er fornøyd. Jeg kan ikke la det bli personlig fordi en anmelder ikke liker platen, var Nilsens reaksjon på VG-toeren den gangen.

Kurt Nilsens julealbum gikk likevel rett til topps på VG-listen, der det skulle bli en gjenganger før jul de neste ti årene. Hele seks år har den stadig eldre platen tronet øverst på VGs albumliste, senest nå i år.

Ifølge tall fra Sony Music har «Have Yourself A Merry Little Christmas» nå solgt i 350.000 fysiske eksemplarer. De tretten låtene på platen har snart 113 millioner avspillinger på Spotify. «Himmel på jord» er den desidert mest populære med nærmere 22 millioner avspillinger.

DEN GANG DA: Her er Kurt Nilsen i 2010 under lanseringen av juleplaten sin – lykkelig uvitende om hvilken suksess den skulle komme til å bli. Foto: Roger Neumann

– Det var langt utenfor hva vi trodde kom til å skje. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at den skulle bli så populær, og det var ikke meningen at den skulle bli det, sa Kurt Nilsen til VG for to år siden da nettopp «Himmel på jord» ble kåret til den mest populære julelåten i Norge, blant annet foran Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You».

Så lenge Kurt Nilsen har skapt en moderne juleklassiker som står seg godt år etter år, ser han ingen grunn til å lage en ny.

– Nei, det har aldri vært noen annen plan enn denne ene juleplaten. Vi kommer til å holde oss til den, sier han.

Men årets juleturné er ikke det eneste som har vært lukrativt for Kurt Nilsen i 2019. Også samarbeidet med «Hallelujah»-kameratene Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes hadde tiårsjubileum i år. Kvartettens sommerturné ble sett av hele 100.000 mennesker og bidrar til å gjøre 2019 til ett av Nilsens mest aktive år i karrieren.

Kurt Nilsen var imidlertid klar på at dette var det siste møtet publikum fikk med Nilsen, Lind, Fuentes og Holm da VG snakket med han tidligere i høst.

– Det er sånn at ok, nå gjør vi dette, Så gjør vi det. Så er vi ferdig. Da er det ikke mer å snakke om. Så for å være helt ærlig, tror jeg nok dette var siste gang. Jeg føler at dette er ferdig, sa Kurt Nilsen som bedyret at de fire er gode venner og kommer til å møtes sosialt også i fremtiden.

Et aktivt år, som for øvrig ble kronet med at 41-åringen nylig ble bestefar, vil nok også ta seg pent ut for hans selskap Lord Records når regnskapene for 2019 blir offentliggjort.

Lord Records ble for halvannet år siden omstrukturert til Lord Holding Company og teller nå også eiendomsutleie-selskapet Lord Eiendommer.

Tall fra Brønnøysundregistrene det siste tiåret viser at Kurt Nilsen sakte, men sikkert har økt inntektene i selskapet sitt, mye takket være suksessrike juleturneer. Mellom 2010 og 2018 har det totale overskuddet for Kurt Nilsen vært på rundt 43 millioner kroner.

Overfor VG gir han uttrykk for at det skal bli godt å få litt fri i desember også.

– Etter nok en strålende desember i møte med publikum, skal det bli deilig å komme til hytta og feire jul med familie og unger. Jeg skal virkelig kose meg og nyte julefreden!

PSST! Om du lurer på om det blir ny juleturné neste år, kan vi opplyse om at denne starter i Tønsberg 26. november 2020.

Publisert: 24.12.19 kl. 13:25

