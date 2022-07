HYLLER: Drake opptrådte i en T-skjorte hvor Sidhu Moose Wala navn var godt synlig.

Drake hyllet avdød rapper under konsert

Den kanadiske rapperen Drake (35) hyllet sangeren Sidhu Moose Wala ved å ha på seg en T-skjorte med et bilde av ham på en konsert i Toronto, torsdag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under OVO Fest-festivalen i Toronto opptrådte Drake ikledd i en T-skjorte hvor Sidhu Moose Walas navn var godt synlig, sammen årene ha ble født og døde: 1993–2022.

Den indiske artisten ble skutt og drept 29. mai. Drapet skjedde kort tid etter at regjeringen i Punjab hadde fjernet sikkerhetsvakten hans. Ifølge The Guardian trakk regjeringen tilbake sikkerhetsdekningen for mer enn 400 personer som et forsøk på å slå ned på VIP-kulturen.

I en video på Twitter, som har blitt delt på ulike sosiale medier, uttrykte Drake sin takknemlighet fra scenen i Toronto:

– Jeg er her i kveld, takknemlig, akkurat som et barn som vokste opp med store øyne. Jeg er en fan, jeg er en av dere i kveld. Jeg er takknemlig for å være fra den største byen i verden, sa Drake og refererte til at han selv er født i Toronto.

Dette er andre gang Drake hyller den avdøde panjabi-rapperen. Forrige måned spilte han flere sanger av artisten på radioprogrammet sitt.

Moose Wala var ifølge BBC en av de største stjernene i musikkindustrien i Punjab. Han blandet hip-hop, rap og folkemusikk. Han startet sin musikalske reise i Canada i 2016. Han rakk å gi ut tre album, mer enn 60 singler og ble et kjent navn i Punjab – men også i Storbritannia og Canada.

– Respekt til Drake

På Instagram og Twitter har flere satt pris på Drakes hyllest av Moose Wala.

«Respekt til Drake», skrev en Twitter-bruker.

«Dette viser forholdet Drake hadde med Sidhu Moose Wala», kommenterte en annen.

Det er også delt et bilde av Drake i T-skjorten på Sidhu Moose Walas Instagram-side:

DELT: Et bilde av Drake i T-skjorte ble delt på Sidhu Moose Walas Instagram-side.

Kontroversiell artist

Moose Walas tekster ble ofte sett på som kontroversielle i India. Singelen hans «295» handler om ytringsfrihet, og refererer til en indisk lov som gjør det ulovlig å utføre handlinger som trigger raseri rundt religion. Han har også blitt anklaget for å fremme våpenkultur i noen av sangene sine.

Artisten har blitt hyllet for at han viste stolthet over røttene sine på bygda i Punjab, og for at han belyste problemstillinger som stigende arbeidsledighet og sosial ulikhet.

Etter at karrieren tok av, rettet Moose Wala musikken sin i større grad mot politikk. Under protester mot en jordbruksreform i slutten av 2020, som i stor grad var ledet av panjabi-bønder, ble sangene aktivt brukt som et samlende og motiverende middel. I 2021 stilte Moose Wala til valg som kongressmedlem i Punjab, men det endte med at han ikke ble valgt.

HYLLER: Aktivister i den indiske ungdomskongressen hyller panjabi-sangeren og rapperen i New Delhi etter hans død.

Hans kritikere hevdet at Moose Wala glorifiserte vold, narkotika og våpenbruk.

Politiet har så langt vært ordknappe om etterforskningen, og ifølge BBC ser de fortsatt på motivet for skytingen. Politiet i New Delhi hevder at drapet avdekker et komplekst nettverk av gjengrelatert vold i Punjab. Moose Wala sin familie har benektet at gjengkriminalitet var årsaken til drapet.