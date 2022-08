POPULÆR: Harry Styles var nylig å høre i Norge, da han 1. juli opptrådte på Telenor Arena. Her avbildet fra en konsert 29. mai i år i England.

Harry Styles-konsert avbrutt av kyllingnugget

Underveis i Harry Styles sin konsert i Madison Square Garden ble det kastet en kyllingnugget opp på scenen. Det fikk den kjente artisten til å stoppe opp.

Det er ikke uvanlig at hengivne publikummere kaster alt fra undertøy til blomster opp på scenen til store artister.

En bit fritert kylling kan imidlertid anses å være noe av det mer sjeldne slaget.

Lørdag kveld opptrådde Harry Styles på Madison Square Garden i New York. Styles valgte på et tidspunkt å stoppe showet for å adressere det gyllenfargede flyvende objektet som landet på scenen.

I vanlig stil tok artisten det hele med humor:

– Interessant, veldig interessant. Hvem kastet kyllingnuggeten?

Foran et hav av ivrige fans, brytes det ut et brøl om at artisten skal spise biten med kylling.

Til dette svarer Styles at han verken spiser kylling eller kjøtt.

Likevel gir ikke fansen seg, og fortsetter å brøle om at han skal spise den.

– Først av alt, den er kald og jeg tror den er veldig gammel.

Etter hvert ser det ut som om artisten peker ut den skyldige kylling-kasteren, og spør om personen vil ha den tilbake og kaster den ut i publikum.

