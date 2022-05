SAMARBEID: Girl in Red (t.h.) blir regissert av Hunter Schafer-

Hunter Schafer regisserer Girl in Red

«Euphoria»-stjernen Hunter Schafer (23) regisserer den kommende musikkvideoen til Girl in Red (23).

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Artisten Marie Ulven Ringheim melder selv nyheten på sin Instagram-konto, der hun deler flere bilder fra innspillingen med blant andre Hunter Schafer.

Hun skriver at «Hornylovesickmess»-musikkvideoen regissert av Schafer kommer 12. mai. Låten er fra albumet «If I Could Make It Go Quiet».

Girl in Red ble for få uker siden kåret til Årets Spellemann og fikk to priser overrakt av Billie Eilish da de begge var på Coachella-festivalen i California.

Se video av overraskelsen her:

Schafer er kjent som skuespiller, modell og LHBTQ+-aktivist.

I suksesserien «Euphoria» spiller hun Jules, jenta hovedrollen Rue, spilt av Zendaya, forelsker seg i.

RØD LØPER: Girl in Red på MTV Europe Music Awards Budapest i november 2021.

Girl in Red har tidligere gitt ut låten «Rue» om mental helse, inspirert av «Euphoria». Til Atwood Magazine sa hun:

– Hun er en rusmisbruker, som jeg ikke er. Men mye av det hun føler og prøver å rømme fra er drit jeg prøver å takle hele tiden.

SPILLER SAMMEN: Dominic Pike og Hunter Schafer på Vanity Fairs Oscarfest 28. mars.

Nå forenes «Euphoria» og Girl in Red ved at Schafer regisserer artistens nyeste video. Ifølge Hyperbae og filmdatabasen Imdb, ser dette ut til å være Schafers første regijobb.

Nylig ble det spekulert om Schafer og «Euphoria»-kollega Dominic Pike er et par, og de to gikk på den røde løperen sammen på Vanity Fairs Oscarfest i mars.