HARDT VÆR IGJEN: French Montana.

French Montana plagierte Astrid S – nå beskyldes han for nytt låt-tyveri

Kun uker etter at rapperen kom til enighet med den norske popstjernen, trues han med rettssak.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marokkansk-amerikanske Karim Kharbouch (36), bedre kjent som French Montana, slapp sist høst et nytt album hvor låten «How You King?» forsynte seg med masse tekst og melodi fra Astrid Smeplass’ 2016-låt «Jump».

I mars ble det klart at Astrid S fikk låtskriver-kreditering på «How You King?». To uker tilbake fortalte hun VG at rapperen også måtte betale for det som hadde skjedd.

Nå melder TMZ at en annen låt fra samme album, «Handstand», også beskyldes for tekst-tyveri.

Denne gang er det rapperen Turk (Tab Virgil Jr., 41) som mener at French Montana har stjålet lyrikk fra 1999-slageren «I Need A Hot Girl». Den ble utgitt av gruppen Hot Boys, som Turk var medlem i.

Ifølge TMZs kilder hadde French Montana skaffet seg musikken til «Handstand» i den tro at alt var klarert og greit. De skriver også at rapperens apparat jobber med å ordne opp i saken.

* VG kommer med mer