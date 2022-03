VEIARBEID: Rod Stewart deler hjertesukk over å selv å måtte fikse den ødelagte gaten der han bor.

Rod Stewart: – Å fylle hull er godt for sjelen

Rod Stewart (77) fortviler over at Ferrarien ikke kan komme seg gjennom alle gjørmehullene i veien nær hjemmet i Essex.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Nå har den skotskbritiske artisten selv tatt spaden fatt for å reparere skaden etter kraftig regnskyll.

– Folk ødelegger bilene sine. Her om dagen var det en ambulanse som punkterte. Ferrarien min kan ikke passere her i det hele tatt, sier han i et videoklipp lagt ut på Instagram.

Men en viss dose humor har popveteranen.

«Jobber før lønna. Å fylle hull er godt for sjelen», skriver 77-åringen til sine 1,1 millioner følgere.

Men Stewart gir også et stikk til myndighetene.

– Vi fyller hullene selv, mens millioner på millioner av pund blir brukt på motorveier, sier han i videoen, omtalt av blant andre The Guardian.

Stewart, kjent for låter som «Sailing», «Do Ya Think I’m Sexy» og «The First Cut Is The Deepest, har solgt mer enn 130 millioner album verden over. Han har fått stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles og er slått til ridder i hjemlandet.