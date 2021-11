forrige

























Venner i sorg over Hans-Erik Dyvik Husbys død: − Sjokk

Hank Von Helvete er død – 49 år gammel. Nyheten ryster kjendisvennene og fansen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bakgrunn: Hans-Erik Dyvik Husby er død

Blant dem som sørger, er kunstner Per Heimly.

– Jeg er i sjokk og i sorg. Vi har mistet nok en ærlig sjel og et geni i sin kunst. Hans Erik var et multitalent med en følsom sjel som levde sitt liv hudløst. Men han var fantastisk, sier han til VG.

VENN: Per Heimly.

Rocker Ida Maria mottok også nyheten med tungt hjerte.

– Han har vært litt som en storebror for meg i musikkbransjen. Hans-Erik har alltid vært veldig grei med meg. Vi møttes sist for ett års tid siden i Mo i Rana, og da holdt han et helt fantastisk foredrag for Kirkens Bymisjon, sier hun til VG.

– Mamma var med og fikk ta et skikkelig punkerbilde med ham. Når han nå er borte, tenker jeg veldig mange tanker. Jeg håper han får hvile i fred. Det blir enda mer rocka stemning i himmelen nå. Nå joiner han Jimi Hendrix og de andre. Jeg tror Hans-Erik kommer til å få en orkesterplass.

VENN: Ida Maria kjente Hans-Erik Dyvik Husby i Mo i Rana i fjor.

Nekrolog: Nå er helvete forbi

Håkon Moslet, tidligere leder i NRK P3, skrev i 2007 biografien «TRBNGR: Sagaen om denimfolket».

– Hank von Helvete var norsk rocks største frontmann og scenepersonlighet. På sitt beste var han en perfekt kombinasjon av autentisk punk rocker, farlig sirkusdirektør, stand-upper og poetisk karakter. Hank von Helvete – det var hans karisma som gjorde Turbo folkelige og elskelige, sier Moslet.

– Livet var ofte tøft for Hans-Erik, men på scenen kunne han utstråle total kontroll over situasjonen. Han var født til å stå på scenen. Han sprengte seg ut av de minste punkebulene på Oslos østkant til de største festivalscenene i Europa med sjarm, minnes han.

– Han var en fyr man ble glad i, enten man møtte han på tomannshånd eller var en blant tusener foran scenen der Hertis briljerte med dialekter, drøyhet, selvironi gi faen-holdning og leder for allsangen, avslutter Moslet.

MUSIKKEKSPERT: Håkon Moslet.

Artist Stephen Ackles skriver på Facebook:

«Sov godt bror ... vi sees igjen. Ord er fattige nå, man er i en rar svære. Man tror det ikke. Dette er bare så uendelig trist.»

Artist Carina Dahl har delt et bilde av de to på sin Instagram-profil med følgende tekst:

«Dette er bare så trist. Pappa vekket meg hjemme i Trondheim i dag med nyheter som har gjort dagen her tung. Onkel Hank, minnene lever videre! Fra du holdt sikkert 4 taler i bursdagen min fordi du alltid hadde så mye på hjertet, til du skremte bort innpåslitne gutter fra meg & lillesøster med at det var «du som var onkel hank»! Til herlige middager sammen med felles matglede & ikke minst da vi konkurrere i MasterChef og MGP! Jeg entrer scenen i kveld med deg i mitt hjerte. Til vi ses igjen.»

VG har forsøkt å komme i kontakt med Dahl fredag, uten hell.

På Hank von Hell sin Instagram ble denne meldingen lagt ut sent fredag kveld:

«Det er med tungt hjerte at må fortelle at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent i verden som «Hank von Hell», dessverre gikk bort 19. november 2021. Vi ber om at familie og nære venner respekteres i denne tragedien».

Lena Midtveit, direktør i Hanks plateselskap Sony Music, sier til VG.

– Vi kondolerer og sender vår dypeste medfølelse til de nærmeste i sorgen.

Turboneger har lagt ut denne meldingen på Facebook, der de skriver at det er med sorgtungt hjerte de mottok den tragiske nyheten at Hans-Erik «Hertis» Dyvik Husby har gått bort.

«Vi er takknemlige for den tiden, øyeblikkene og magien vi delte med Hans-Erik i Turboneger fra 1993–2009».

De beskriver Hank som en karismatisk frontfigur som representerte både humor og sårbarhet.

«Hans-Erik var avgjørende for Turbonegers appell. Han var varm og hadde et stort hjerte. Han var spirituell og en intellektuelt søkende person som elsket å samtale med alle.»

De skriver videre at de er stolte over alt de har skapt sammen som band og «rockebrødre».

«Hank Von Helvete forblir en ikonisk figur i norsk rock og populærkultur. Han var også markant i det internasjonale rockemiljøet. Skuespiller, romantisk og underholdende. Gjennom hele livet beviste Hank at han var som skapt for scenen, han elsket rampelyset og det å være midtpunkt», skriver bandkollegene og sender tanker til Husbys familie.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Turboneger-medlemmene.

Husby var LSK-fan.