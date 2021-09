POPIDOL: Billie Eilish pleier å skjule kroppen sin, men gjorde et unntak på MET-gallaen.

Billie Eilish: − Folk er redde for store pupper

Popartist Billie Eilish (19) hevder at hennes nye look kostet henne 100.000 følgere på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den amerikanske stjernen fikk mye oppmerksomhet for antrekket og stilen under MET-gallaen nylig. Men Eilish sier til bladet Elle at ikke alle var udelt begeistret.

19-åringen sier at mange fans savner den hun var før, med sort og grønt hår og romslige, vide klær.

– Folk holder på disse minnene om meg og føler en tilknytning til dem. Men det er nedverdigende. Jeg mistet 100.000 følgere bare på grunn av puppene. Folk er redde for store pupper, sier hun i bladintervjuet.

GALLA: Billie Eilish på rød løper i New York.

Sangeren og låtskriveren dukket opp på den berømte motegallaen i New York tidligere denne måneden iført en ballkjole fra Oscar de la Renta, med langt slep og åpen utringning.

– Her om dagen delte jeg en video fra da jeg hadde grønt hår, og da skrev mange at de savnet denne Billie’n. Men jeg er det samme mennesket. Jeg er ikke bare ulike barbier med ulike hoder, sier hun.

Eilish har likevel flere tilhengere enn de fleste. I skrivende stund har hun over 92 millioner følgere på Instagram.

Eilish, som nylig havnet høyt på listen over USAs mest innbringende artister, forklarer at hun har hatt behov for å skifte uttrykk i forbindelse med album nummer to – «Happier Than Ever». Debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» presenterte én fase i livet, men nå er hun i en annen.

– Det var ikke sånn at jeg satte som må at folk skulle se på meg på en annen måte nå. Jeg har skiftet hårfarge og uttrykk for alt jeg har gjort, og dette albumet ville jeg skulle være noe helt for seg selv, forklarer popkometen.

PÅ SCENEN: Billie Eilish på iHeartRadio Music Festival i Las Vegas i forrige uke.

Når hun ofte bruker vide klær, så er det fordi hun ønsker å bevege seg fritt «uten at alt synes».

– Men disse klærne kan være veldig lite flatterende, sier Eilish, som gjentar det hun har sagt i mange intervjuer, nemlig at hun har et svært anstrengt forhold til sin egen kropp.

