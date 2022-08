SUPERSTJERNE: Drake på Billboard Music Awards i Los Angeles i fjor.

Drake satte app-rekord

Drake (35) kan skilte med enda en triumf.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Data-appen Shazam opplyser at den kanadiske rapperen er den mest «ettersøkte» artisten på tjenesten gjennom tidene.

Shazam gir brukerne sine mulighet til å søke på musikken som spilles i rommet eller omgivelsene rundt for så å opplyse om hvilken låt og artist som står bak musikken.

Drake – eller Aubrey Drake Graham, som han opprinnelig heter – skal ifølge Apple ha blitt søkt opp over 350 millioner ganger. Da er også låter som Drake er bidragsyter på, regnet med.

Den låten som aller flest ønsker å vite opphavet til, er «One Dance» fra 2016. Den alene er blitt søkt etter over 17 millioner ganger.

Shazam så dagens lys i 2002 og ferier dermed 20 års jubileum i år. Da Apple i 2018 kjøpte appen, skal det ha vært til en prislapp på nær fire milliarder kroner.

Les også Drake hyllet avdød rapper under konsert Den kanadiske rapperen Drake (35) hyllet sangeren Sidhu Moose Wala ved å ha på seg en T-skjorte med et bilde av ham…

Dette er imidlertid ikke den eneste rekorden Drake kan skryte av den siste tiden. Nylig opplyste amerikanske Billboard at 35-åringen passerte The Beatles’ rekord med antall hitlåter på topp fem på listen Billboard Top 100 – en rekord The Beatles har hatt i 55 år.

Rekorden kom takket være den nye låten «Staying Alive», som er et samarbeid med Dj Khaled og Lil Baby. «Staying Alive» føk nemlig rett inn på femteplass denne uken.

VGs anmelder var imidlertid ikke imponert og ga låten en skarve toer på terningen – med beskrivelsen «ukens slappeste påfunn».

Lest denne? 10 apper du kanskje ikke har hørt om