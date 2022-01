POPDRONNING: Adele, her under Grammy-prisutdelingen i Los Angeles i 2017.

Gråtkvalt Adele avlyser Las Vegas-konserter: − Vi har forsøkt absolutt alt

Sangstjernen Adele beklager til fansen i et gråtkvalt klipp på Instagram. Hun har ikke klart å ferdig Las Vegas-showet sitt i tide, forteller hun.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Vi har forsøkt absolutt alt for å få det til tidsnok og bra nok for dere, men vi har blitt ødelagt av forsinkede leveranser og covid, sier hun.

Rundt halvparten av besetningen har corona, forteller hun videre.

Konsertene «Weekends with Adele» satte salgsrekorder i Las Vegas da billettene ble lagt ut for salg i desember. Hver helg frem til i midten av april var solgt ut, og premieren skulle være fredag.

Nyheten om avlysningen kommer dermed rundt et døgn før Adele skulle gå på scenen.

– Jeg er skuffet og ferdig. Og jeg er så lei for at beskjeden kommer i siste øyeblikk. Vi har vært våkne i mer enn 30 timer og forsøkt å finne ut hvordan vi kan få det til, forteller sangeren, mens hun kjemper for å holde tilbake tårene.

– Vi har gått tom for tid. Jeg er så opprørt, og veldig flau.

Balladedronningen, som har det fulle navnet Adele Laurie Blue Adkins, avviklet for to år siden sitt turné-firma Remedy Touring LLP. Det ble tolket som et endelig tegn på at stjernen ikke kommer til å reise på turné igjen.

Hun lover nå å sette opp nye datoer for de avlyste konsertene.

Adele er regnet som en av Storbritannias største artister, og er den første kvinnen, etter Beyoncé, til å vinne seks Grammy-Awards statuetter på én og samme kveld.