Langer ut mot tidligere bandkollega: Slutt å nevne mitt navn

Morrissey har fått nok av å lese intervjuer med sin gamle makker Johnny Marr og ber ham om å leve sitt eget liv.

The Smiths er et av de store bandene fra 80-tallet som aldri har latt seg friste til gjenforening mange år etter at de ga seg.

Og det ser ikke ut til at det vil skje i dette livet. Bandet ble oppløst i 1987 etter albumet «Strangeways here we come».

Versjonene rundt hva som førte til bruddet er flere. Johnny Marr har gjentatte ganger forklart dem som ville høre på at han ikke orket mer fordi bandet stadig vekk sparket managere, noe som førte til at han satt igjen med masse ansvar han ikke var klar for som 23-åring. I tillegg til at Morrissey kunne være krevende å samarbeide med.

Både Morrissey og Johnny Marr gikk videre til andre prosjekter. Marr spilte i flere band før han i de siste 8 årene har satset på sin egen solokarriere. Morrissey har en langt mer suksessfull solokarriere, med klassiske album som «Viva Hate» og «Your Arsenal» i bagasjen.

I de siste årene har han imidlertid fått mer oppmerksomhet for diverse uttalelser og angivelig rasisme. Dette har igjen Johnny Marr blitt spurt om når han blir intervjuet, i tillegg til de evinnelige spørsmålene om bruddet. Og Marr har svart villig vekk, med påfølgende overskrifter i britisk presse.

Etter siste intervjurunde i forbindelse med Marrs soloalbum «Fever Dreams pt 2» har Morrissey, som på sin side sjelden har nevnt Marr når han blir intervjuet, skrevet et åpent brev til Marr.

Her anerkjenner han at den britiske pressen vil publisere hva det måtte være, som han skriver, «så lenge det er slemt». Nå vil Morrissey ha en slutt på å bli nevnt:

– Kan du, vær så snill ,slutte å nevne mitt navn i intervjuer? Kan du vær så snill, diskutere din egen karriere, dine soloeskapader og din egen musikk? Hvis du kan, kan du holde meg utenfor det? skriver Morrissey på Morrissey Central.

Morrissey går videre og forteller Marr at han ikke lenger kjenner sin tidligere vokalist.

– Du vet ingenting om mitt liv, mine intensjoner, mine tanker og følelser. Likevel snakker du som om du var min psykiater med jevnlig tilgang til mine instinkter. Vi har ikke kjent hverandre på 35 år, som er flere livsløp siden. Da vi møtte hverandre ar vi ikke suksessfulle. Vi hjalp hverandre begge til å bli dem vi er i dag. Kan du ikke la det være sånn? Skriver Morrissey som mener Marr år etter år, tiår etter tiår har beskyldt Morrissey «for alt».