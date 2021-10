POPAKTUELL: Adele, her på en NBA-kamp i sommer.

Adele deler angstanfall med lytterne

Én av låtene på Adeles nye plate inneholder en lydmelding hun i fortvilelse la igjen hos en venninne under et angstanfall.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det betror Adele (33) til den australske radiostasjonen Carrie & Tommy, ifølge Daily Mail.

– Det er i sangen om sønnen min, mot slutten av låten. Jeg var veldig redd, sier Adele, som nylig lanserte første smakebit fra albumet «30», skilsmisselåten «Easy On Me».

Adele og Simon Konecki (48) ble formelt skilt i januar i år – to år etter bruddet. De har en sønn på ni år sammen.

Ringte bestevenninnen

Adele sier om den konkrete hendelsen, som nå er foreviget på plate:

– Jeg hadde et angstanfall og ringte min beste venn for å få henne til å roe meg ned. Men hun svarte meg for faen ikke.

Den beskjeden Adele la igjen, skal altså nå hele verden få høre.

30-åringen forklarer videre at låten kaster lys over hvordan hun hadde det på den tiden.

– Jeg snakker om sønnen min på resten av låten, om at når jeg har fått lagt ham for kvelden, så kunne jeg la den tapre masken falle.

EKSMANN: Adele og Simon Konecki på Glastonbury-festivalen i 2015.

Popstjernen tror at sønnen med tiden vil forstå, når han er gammel nok og selv har erfart at «livet gir deg en trøkk i trynet». Nå er han for liten til å kunne skjønne at mamma og pappa er noe mer enn bare det – mamma og pappa, mener hun.

Adele er selv skilsmissebarn og sier at hun gjerne skulle hatt en sang spesielt skrevet for seg den gangen.

– Jeg har innsett mer enn noen gang at musikken er en god trøst.

Ny kjæreste

Nyheten om at ekteparet hadde gått hver til sitt, ble kunngjort våren 2019. Adele og ektemannen hadde da vært et par siden 2011, men gift i kun ett år.

Adele er nå kjæreste med Rich Paul (39), som er sportsagent for flere store basketballstjerner deriblant LeBron James.

Det er seks år siden Adela sist ga ut musikk. I neste måned setter hun seg ned med Oprah Winfrey (67) for et langt snakke ut-intervju på TV.

Balladedronningen, som har det fulle navnet Adele Laurie Blue Adkins, avviklet for to år siden sitt turné-firma Remedy Touring LLP. Det ble tolket som et endelig tegn på at stjernen ikke kommer til å reise på turné igjen.

Adele er regnet som en av Storbritannias største artister, og er den første kvinnen, etter Beyoncé, til å vinne seks Grammy-Awards statuetter på én og samme kveld.