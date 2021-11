DYNAMISK DUO: Anderson Paak og Bruno Mars venter bare på at fotografen skal bli ferdig, så de kan gå tilbake til hotellrommet og øve på rytmiske overganger.

Plateanmeldelse: Silk Sonic – «An Evening with Silk Sonic»: Velskapt kjærlighetsbarn

ALBUM: R&B

Silk Sonic

«An Evening With Silk Sonic»

(Atlantic/Warner)

Retrosoul blir ikke morsommere enn det musikalske overskuddsprosjektet til Bruno Mars og Anderson Paak.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Mens Bruno Mars’ plass i musikkhistorien først og fremst er sikret gjennom hans evne til å snekre sammen nærmest irriterende uimotståelige globale megahits, er Anderson Paak en mer spennende og sammensatt karakter – en like god rapper som sanger og trommis, og ansvarlig for et av det siste tiårets mest overbevisende rap- og r&b-album, «Malibu» (2016).

Når de to herrene slår sine pjalter sammen som Silk Sonic, er det med lave skuldre og høy fløyelsfaktor i monitor. Innspillingen av debutalbumet startet allerede i 2017, da duoen turnerte sammen, men det har aldri vært noen egentlig fare for at tidsånden skulle innhente det endelige produktet.

Mars og Paak forholder seg nemlig i liten grad til samtidens krav til hva en hit må innebære, men omfavner snarere den sofistikerte, luksuriøse og innsmigrende soulen man særlig forbinder med 70-tallets Philadelphia og størrelser som The Delfonics, The Main Ingredient og Teddy Pendergrass.

Førstesingelen – den fortsatt eksplosivt catchy elskovsmanualen «Leave the Door Open» – vil bli stående som et musikalsk mainstream-høydepunkt fra 2021. De nest beste øyeblikkene på platen snuser på noe av den samme storheten.

De inkluderer den sommerlige disco-rusleren «Skate», den Thundercat- og Bootsy Collins-gjestede «quiet storm»-perlen «After Last Night» og opptil flere låter der Paak egenhendig driver momentumet videre med to trommestikker og et ubarbert stemmebånd (sjekk for eksempel funkmonsteret «Fly As Me»).

Enhver lytter med det minste snev av interesse for r&b-sjangerens ve og vel, vet selvsagt at nybrottsarbeidet foregår helt andre steder enn her. Og jada, det blir tidvis noe «Anchorman»-aktig over den innforståtte humoren.

Men når en pastisj gjennomføres med den smittende gleden og det boblende melodiske overskuddet Mars og Paak makter å mobilisere i dette formatet, spiller det liten rolle: Det er bare å lene seg tilbake og ta imot.

Og la for all del døren stå på gløtt, sånn for sikkerhets skyld.

BESTE LÅT: «Leave the Door Open»