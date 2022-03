FALL BAKOVER: Påskekortet fra Sondre Lerche ble digitalt denne gangen, men han lover å komme sterkere tilbake neste år.

Albumanmeldelse: Sondre Lerche «Avatars of love»: Noe som ligner kjærlighet

Sondre Lerche jakter kjærlighet i mørkets krefter og finner en imponerende karrieretopp.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ALBUM: POP

Sondre Lerche

«Avatars of Love»

(PLZ)

«Lyset / du treng / finst» er den jærske lyrikeren Helge Torvunds på sitt mest haikufilosofiske perfeksjonerte.

Et dikt instagrambrukernes forkjærlighet for å dele små skudd av håp fortjent har gitt et evig liv.

Sondre Lerches nye album er motstykket til Torvunds komprimerte lysfontene. Patosen er den samme. Volumkontrollen litt annerledes. Settingen er emosjonelt grå.

Forrige utgivelse, «Patience» var et perfeksjonert punktum for en trilogi som etter hvert ble veien ut av et forhold, inn i et annet og ut av også det.

To år senere reflekterer jeg-personen i tekstene over det som har vært, mens han glir over i noe annet og nytt. Både i overført og konkret betydning.

Resultatet er større, mektigere og dunkelt avvikende fra tidligere utgivelser, spesielt i arrangement og produksjon. Ikke minst i tidsbruk.

«Avatars of Love» sprer 14 låter over 85 minutter, ville ikke fått plass på en CD og bør vel nesten være et trippelalbum som vinyl. Snart 40 år gamle Lerche danser med malmfylt romklang, doble vokaltrekk, harper og duvende strykere. Gitarer og Serge Gainsbourg-basser skrus til det maniske og magiske

Og hvert minutt er verdt det.

Låtene, som flere ganger passerer timinuttersmerket svever gjennom tilfeldige og mindre tilfeldige forhold i nattens grånyanserte kriker og kroker.

Alltid på søken etter kjærlighet i alle dens former. Nesten aldri på de riktige stedene. Hele tiden som vagt søvndyssende bossa nova med utagerende lakenskrekk, med nikk til hele populærkulturen.

«Now She sleeps beside me» låner melodisk inspirasjon til Leonard Cohens «Suzanne». Tittellåten åpner med en mumlende parafrasering av «Notting Hill» - «I’m just a guy standing in front of a girl», og glir over i den perfekte Pet Shop Boys-balladen Neil Tennant og Chris Lowe aldri somlet seg til å skrive.

Helheten kunne vært et João Gilberto-album for norske vinternetter, søkende, overveldende, altoppslukende og briljant.

Flere låter kan virke å være viklet inn i Lerches eget liv. Åpneren «Guarantee That I’d be Loved» synes å ha overlappende biografi med samtlige av hans offentlige forhold, der sisteversets avsløring nok vil gjøre at noen vil ha en avklaring fra artisten om hva som er dikt og forbannet løgn i dette.

En forlengst imponerende, men til dels repetitiv karriere toppes av et enormt og mektig album som på alle måter representerer noe helt annet. Som benytter seg av samtlige av kjærlighetens kjøtere, matadorer, sorger og så videre, før det hele kulminerer i den konfektlekre Aurora-duetten «Alone in the night». Et coda der alt blir stummende mørkt, mens klangen og minnene henger igjen.

Mørket han trenger, finnes.