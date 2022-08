I FULL GANG: Etter to år uten konsertaktivitet, er Astrid S endelig i gang igjen med turné. Selskapet hennes gjør det likevel bra selv om konsertvirksomheten nær har ligget helt nede.

Astrid S i pluss – tross corona

Selskapet til Astrid S se tilbake på et solid økonomisk år i 2021.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene. Hun skriver i årsrapporten til sitt selskap Turn Up AS at det har vært lav aktivitet som følge av pandemien, men selskapet kan likevel notere seg en omsetning på 6, 3 millioner kroner og et overskudd før skatt på 3, 7 millioner.

De samme tallene for 2020 var henholdsvis 9,9 millioner kroner og 5, 2 millioner.

Astrid S lanserte sent i 2020 også sin egen kleskolleksjon.

Les også Astrid S utsetter verdensturneen igjen Nye datoer i Norge annonsert nå.

Astrid S tok samtidig ut 300.000 kroner av overskuddet i ekstrautbytte. Resten av overskuddet pløyde hun inn i egenkapitalen som nå er på solide 5,9 millioner kroner.

Hun bevilget seg også lønn på 906.000 kroner.

Selskapets revisor har imidlertid i sin beretning påpekt at det mangler momsinnbetaling på rundt 1, 1 million kroner på royalty fra 2020 og 2021. Ifølge plateselskapet til Astrid S, Universal Music, skal dette dreie seg om royalty-inntekter fra vederlagsbyrået GRAMO.

GRAMO krever imidlertid ikke moms på royalty, og denne feilen skal nå være rettet opp, opplyser Universal Music.

Les også Astrid S’ Askepott-låt mest spilt i julen Astrid Smeplass’ første låt på norsk tar henne til topps på VG-lista for første gang på over fire år.

Coronapandemien var ikke helt vennlig mot turnéplanene til Astrid S som i fjor måtte avlyse verdensturneen sin for andre gang. I sommer har hun imidlertid kommet godt i gang igjen, og om en drøy uke fortsetter hun Norgesturneen med et tyvetalls datoer.

Da har hun, ifølge sitt eget Instagram, vært på sin første Sydenferie siden hun var 15!

På vårparten i år var Astrid S mest i søkelyset for å knipe rapperen French Montana i å låne i overkant mye av hennes låt «Jump» på sin egen «How You King». Astrid S la selv ut en snutt på TikTok der hun skrev at hun trodde noen hadde kopiert henne.

Det endte med økonomisk kompensasjon fra French Montana og offisiell kreditering som med-låtskriver for Astrid S.

– Da måtte han jo betale litt, fortalte hun til VG i mars, uten å gå inn på noe beløp.

– Jeg synes ikke man skal ta seg til rette sånn. Det burde være ryddig. Det er bra det løste seg.

I 2021 stjal hun også rampelyset på filmlerretet, som Sonja i nyinnspillingen av «Reisen til julestjernen».