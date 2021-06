BARE NÅR DET ER OVERSKYET: Chris Holsten ber om dårligere vær. Foto: Thor Håkon Ulstad

Ukens låter uke 24: Stig Brenner, The Killers og Fagernes Yacht Klubb

Sinte franskmenn, blide nordmenn og et lite inspirerende samarbeid med Bruce Springsteen er noe av det VG har hørt på denne uken.

Annie med Jake Shears- «Neon Lights»

Årets Spellemannvinner i Pop er allerede tilbake med en myk og mørk discosak. Sannelig kan den ikke vise til både saxsolo og kraftige lyskastere i refrenget. Komplett med en nesten bisart intrikat pastisj på Aqua sin «Barbie Girl». Jake Shears, ja han i Scissor Sisters, er den andre vokalisten. Ikke kast bort tiden med å lese dette! Hør på låten!

Chris Holsten – «Bare når det regner»

Det blir og mer klart Chris Holsten egentlig har begynt karrieren etter at han var på «Hver Gang Vi Møtes». Siden Spellemannprisen for Årets låte med Frida Ånnevik har han jobbet godt med rene og lette radioballader på norsk, ofte sammen med Synne Vo. «Bare når det regner» er utvilsomt hans beste forsøk på egen hånd noensinne. Selv om den bygger på en nostalgisk entusiasme for overskyet vær, som kun kan synges av noen som ikke har vestlandsdialekt.

Freddy Kalas – «Et Sommertegn»

Sist Freddy Kalas feiret sommeren sang han om «Vacation» i 2019. I år er det måkeskrik, snekkekos og den meteorologisk revolusjonerende påstanden om at 24 grader er et tegn på sommer som gjelder. Teksten er akkurat det man skulle forvente. Refrenget akkurat så skjærgårdsblidt at man ikke helt vet om man skal smile eller riste på hodet. Småbåteiere som får soleksem av tanken på en seig versjon av «Pinne for landet» bør i alle fall selge eller senke skuta umiddelbart.

Verden blåeste bilde: Stig Brenner hyller mor og mormor i oppdateringen av «Hvite Duer, Sort Magi». Foto: Jonathan Vivaas

Stig Brenner – «VVK»

Når er et album egentlig fullført? Stig Brenner fortsetter uansett å utvide «Hvite Duer, Sort Magi», det solide marsalbumet sitt. Her er han overraskende oppstemt og dansbar i en hyllest til verdens viktigste kvinner: Hans egen mamma og mormor. Coucheron har kommet til på det allerede tunge produsentteamet, og jeg tror vi kan si at «VVK» er tett på verdens beste Stig Brenner-låt. I alle fall mest fengende.

Diana Ross – «Thank You»

77 år gammelt ikon imponerer med prikkfri vokal. Betraktelig mye yngre produsent Troy Miller imponerer ikke like mye. Eller egentlig ikke i det hele tatt. Hverken produksjon, arrangement eller låt er videre mye å takke for. Miller har tidligere som har hjulpet Gregory Porter. Han kunne gjerne kommet opp med noe litt mer interessant enn seige, men åpenbart velmente surret her.

Elise Eriksen – «Golden Boy»

Vi må fremdeles kalle henne for datteren til Mikkel Eriksen. Men på sin femte singel treffer 17-åringen med en bred italodisco-produksjon, slik italo er når det prøver å være ren popmusikk. Refrenget er litt mer ordinært enn man skulle forvente av oppbyggingen. Det gjør ingenting når kombinasjonen av arrangement og vokal nå virkelig å skinne av gylden popstjerneglans.

VI ER ELLEVE: De ser ut som elleve nevemagneter på en holme, men spiller den fineste vestkystpopen du kan få for streamingabonnementpenger i juni 2021. Foto: Anne Valeur

Fagernes Yacht Klubb – «Closed in By Now»





Nasjonens største coverband (i antall bandmedlemmer) har i årevis formidlet bredskåret popmusikk i skjæringspunktet mot skamløs. Her er det 11 personers store bandet, for øvrig frontet av var-med-i-Idol-for-ørten-år-siden Håkon Njøten, sin første originallåt. Den er selvsikkert snytt ut av ekte kjærlighet for myk vestkystpop. Enkelte kanskje lytte til dette som en imponerende sjangerøvelse. Likevel er «Closed in By Now» virkelig lyden av solskinn og yacht, ikke minst for oss som for det meste ikke har noen av delene.

The Killers og Bruce Springsteen – «Dustland»

The Killers-front Brandon Flowers har aldri lagt skjul på at hans låtskriverdiett har hatt tunge innslag av New Jerseys største sønn. Selv om resultatet ofte hører mer ut som delstatens nest største sønn. Bon Jovi-følelsen er også tilfelle med denne nyinnspillingen av 2008-eposet «A Dustland Fairytale», som Bruce Springsteen av uforståelige grunner har blitt med på. De store følelsene er lagt ned noen toner. Arrangementet er mørkere. Springsteen fremstår merkelig spak og hes i miksen. Slik blir dette mer støvete spøkelseshistorie enn spektakulært eventyr.

We Hate You Please Die – «Vanishing Patience»

Fransk indiepunk på passe god engelsk står kanskje ikke på lista til ting man må høre før man starter helgen. Det burde det alltid gjøre. Denne helgen bringer denne rufsete kvartetten som uaffektert forener skranglete varme med plutselig, uanmeldt aggresjon. Det kan virke litt vel Velvet Underground-betonet i starten. Ha tålmod, og tenk på potensialet i denne gjengens band T-skjorter.