RAPPESTJERNE: Iggy Azalea, her under iHeartRadio Music Festival i Las Vegas i 2018. Foto: XX / AFF

Iggy Azalea takker for «hat» etter omstridt video

Iggy Azalea (31) har fått på pukkelen for sin siste musikkvideo.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I deler av musikkvideoen til «I Am The Stripclub» har den australske rapperen iført seg sort parykk. På Twitter har mange påpekt at også huden og sminken fremstår mørkere enn den er til vanlig.

Det har ført til at mange har reagert.

Popstjernen beskyldes for såkalt «blackfishing», eller kulturell appropriasjon. Uttrykket kommer fra USA, og brukes ved kritikk av mennesker som ikke viser respekt for minoriteters kulturer, gjerne ved å late som man er svart uten å være det.

Iggy Aazela gikk i helgen ut og svarte på flere av meldingene, skriver «Entertainment Weekly». Der tok hun avstand fra anklagene, som hun stemplet som «latterlige og grunnløse».

I et av svarene skrev hun at hudfargen er hennes egen, men at hun er solbrun.

«Jeg er drittlei av at folk vrir og vrenger på ordene mine eller skaper problemer når alt jeg har gjort er å prøve en annen hårfarge»:

Senere søndag fikk tonen en annen lyd. Amelia Kelly, som rapperen opprinnelig heter, skrev en ny melding til sine 7,7 millioner følgere, der det kommer tydelig frem at hun mener all PR er god PR.

«Til alle som har sendt meg kjærlighet. Tusen takk for at dere har brukt dagen deres til å hjelpe meg med å promotere. Jeg elsker dere», skriver hun.

Men også kritikerne får samme takkehilsen:

«Til alle som har sendt meg hat. Tusen takk for at dere har brukt dagen deres til å hjelpe meg med å promotere. Jeg elsker dere!»

I løpet av de første tre dagene kan musikkvideoen skilte med tre millioner visninger på YouTube.

Azalea føyer seg inn i rekken av stjerner som beskyldes for «kulturtyveri».

Nylig var det den amerikanske popartisten Billie Eilish (19) det stormet rundt, da hun ble anklaget for å bedrive såkalt «queerbaiting», en form for markedsføring, der en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.

