BORTE: Den svenske danseband-legenden Thorleif Torstensson er død, 71 år gammel. Her synger han i front for Thorleifs under Melodifestivalen i 2009. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / / TT NYHETSBYRÅN

Danseband-stjerne død av covid-19

Sangeren i Thorleifs, Thorleif Torstensson, er død etter komplikasjoner fra covid-19. Torstensson ble 71 år gammel.

Det er Thorleifs plateselskap som bekrefter dette i en uttalelse til Expressen.

– Det er med stor sorg at Thorleif Torstenssons familie herved meddeler at han i dag, den 10.januar 2021, som følge av covid-19, stille sovnet inn med sin nære og kjære rundt seg, står det i uttalelsen.

Thorleifs var i en årrekke et av Sveriges mest kjente danseband, og de deltok også i den svenske Melodifestivalen. «Gråt inga tårer» er nok den sangen de vil bli husket best for.

Thorleif Torstensson startet bandet helt tilbake i 1962, og fra 1972 var Thorleifs en heltidsbeskjeftigelse for medlemmene.

De ga seg etter en lengre turné i 2012, altså nøyaktig 50 år etter oppstarten,

Ifølge Expressen lå 71-åringen en uke på sykehus med coronasmitte før han gikk bort.

– Det er enda en påminnelse om hvor farlig denne sykdommen er. Det er forferdelig. Det finnes ingen redning, sier bandets manager, Niels Kvistborg, til avisen.

I familiens uttalelse legges det vekt på at «han var en enorm varm og kjærlig person, og har gjennom musikken skjenket glede og trøst til mange, mange mennesker».

«Vi ber om at familiens behov for å sørge over vår dypt elskede mann, pappa, morfar, farfar og svigerfar respekteres. Vårt inderlige takk til personalet som stelte han på IVA på Halmstad sykehus», heter det i uttalelsen.