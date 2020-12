TERNINGKAST FEM: VGs anmelder skriver at Swifts siste album passer godt for dem med litt ekstra behov for trøst denne julen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Plateanmeldelse: Taylor Swift – «Evermore»: Videre innover i skogen

Taylor Swift følger opp et av årets fineste popalbum med mer av det samme.

Det er ikke så altfor mange blant oss som har klart å bruke coronaåret 2020 like fornuftig som Taylor Swift. Albumet «Folklore», som ble spilt inn i vår og «sjokksluppet» i juli, er ikke bare en av årets salgs- og strømmesuksesser – platen er i tillegg å finne på svært mange av årsbeste-listene som uunngåelig begynner å dukke opp i disse tider.

«Evermore», Swifts niende studioalbum, består av 15 nye låter fra samme innspillingsprosess, med Aaron Dessner (The National) i en enda tydeligere rolle som hovedprodusent.

Musikalsk befinner vi oss i samme skogholt som på forgjengeren – kall det gjerne indiefolk eller alternativ voksenpop. Eller – lett nedlatende, men treffende – «cottagecore». Tankene trekkes mot den undervurderte søstertrioen The Staves, men det er også fullt mulig å høre for seg Lana Del Rey med kosebukse og bålkaffe i løpet av denne timen.

Det viktigste først: Det meste Swift foretar seg er fortsatt tidvis svimlende flott. Strekket fra euforiske «Gold Rush» via sesongriktige «’Tis The Damn Season» til det rørende ekteskapsdramaet «Tolerate It» er blant årets sterkeste.

At dryss av Disney ligger intakt i melodiføringen, høres tydeligst på «Long Story Short» – det nærmeste vi kommer en hit i denne omgang. Hovedpersonens vekst som tekstforfatter er åpenbar på portretter som «Dorothea» og «Marjorie», og tekstlinjer som «and the road not taken looks real good now/ time flies, messy as the mud on your truck tires» er små americana-snapshots det skinner av.

Når «Evermore» tidvis snubler, er det interessant nok i selskap med andre. Bon Ivers Justin Vernon returnerer for nok en duett på det avsluttende tittelsporet, uten at tospannet helt klarer å tangere «Exile». Haim-samarbeidet «No Body, No Crime» er en småharry og fengende krimfortelling som oppleves malplassert i sammenhengen, og The National-gjestede «Coney Island» er platens svakeste spor.

For alle med litt ekstra behov for trøst denne julen, er det imidlertid bare å trekke på seg hodetelefonene, legge seg til rette under ullteppet og la det stå til. Husk kosebuksene, da.

BESTE LÅT: «Tolerate It»

Publisert: 11.12.20 kl. 13:45 Oppdatert: 11.12.20 kl. 18:45