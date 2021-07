IDOL: Kinesisk-kanadiske Kris Wu på premieren av «xXx: Return Of Xander Cage» i Los Angeles i 2017. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kris Wu droppes av merkevarer etter overgrep-anklager

Rapper, skuespiller og modell Kris Wu mister avtaler med aktører som Louis Vuitton, Bulgari og Porsche etter at han ble anklaget for å ha lokket unge jenter til å ha sex.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Hollywood Reporter kom frafallet av avtaler etter at 19-årige Du Meizhu, en tidligere fan, hevdet at Wu (30) da hun var 17 lokket henne til hjemmet sitt. Han skal ifølge Meizhu ha lovet henne en audition, men i stedet forsynt henne med alkohol og forgrepet seg mot henne etter at hun fikk blackout.

Søndag ble Meizhu intervjuet av det kinesiske nettstedet NetEase, og hevdet der at hun kjenner til minst åtte andre kvinner, hvorav to er mindreårige, som påstår å ha hatt lignende opplevelser med Wu.

KJENDIS: Kris Wu på iHeartRadio MuchMusic Video Awards (MMVA) i Toronto i Canada i august 2018. Foto: MARK BLINCH / REUTERS

Wu har avvist anklagene og har sagt at han vil saksøke for ærekrenkelse.

Den tabloide kinesiske avisen Global Times skriver at Wu skal ha forsøkt å betale Meizhu rundt 700.000 kroner for ikke å gå ut med historien sin.

Kinesisk-kanadiske Wu ble først kjent som medlem i K-pop-banded Exo, men dro til Kina i 2014 for å prøve seg som soloartist, modell og skuespiller.

RØD LØPER: Kris Wu og Karlie Kloss på album-slipp i New York i november 2018. Foto: Cassidy Sparrow / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han har spilt i flere kinesiske filmer og også i et par Hollywood-filmer, som «xXx: Return of Xander Cage».

Ifølge Hollywood Reporter er han en av Kinas mest innbringende stjerner og er blitt et ansikt utad for merker som Louis Vuitton, Bulgari, Porsche, Lancôme, L’Oréal, og Tuborg.

Mandag kommenterte Wu anklagene på det kinesiske sosiale mediet Weibo:

«Jeg har ikke svart tidligere fordi jeg ikke vil påvirke de rettslige prosessene ... men jeg holder ikke ut lenger.»

ARTIST: Wu opptrer på iHeartRadio MMVA i Toronto i august 2018. Foto: Christopher Katsarov / The Canadian Press

Wu hevder at han møtte Du Meizhu én gang på en fest hos en venn, men avviste de andre påstandene hennes.

«Om jeg har gjort noen av tingene, vil jeg sette meg selv i fengsel.» skriver han.

Mandag kveld kom Louis Vuitton med en uttalelse på Weibo der de sa at de tar anklagene på dypt alvor og at de har suspendert forholdet med Kris Wu fram til det juridiske utfallet er kjent.

Også Bulgari og Porsche kuttet båndene til Wu.