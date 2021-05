BZZZZ: Firerbanden i Veps er et av vårens buzz-band. Foto: JENNY F. LUNDE/PROMO

Ukens låter uke 19: KEiiNO, Alan Walker og Veps

En sår rapport fra gutterommet, en vektløs soullåt og en nitrist U2-parodi er blant funnene i ukens platebunke.

Av Marius Asp

Gabrielle feat. Isah – «Kan du love å vente?»

To sterke vestlandsstemmer møtes på «Kan du love å vente?», en lengtende og lavmælt sak skreddersydd for sommernetter med romantikk surrende i luften. Særlig vokalmessig er dette en svært god match, selv om Gabrielle ikke levner noen tvil om hvem som befinner seg bak rattet. Låten ville hatt godt av en vri underveis – den nøyer seg med å duve passe deilig av gårde, på godt og vondt.

Kristian Kristensen – «Feit liten taper»

Der Kristian Kristiansen tidligere har hatt suksess med storslåtte folkpoplåter som «Kan du lære mæ?» og «Du ga mæ viljestyrke», befinner nordlendingen seg brått i et ganske annet lyrisk og musikalsk landskap. Lyrisk er «Feit liten taper» en brutal rapport fra det ensomme gutterommet, like proppfull av selvforakt som den er blottet for sentimentalitet. Musikalsk er den modig, og Kristensen viser seg som en sann akrobat på den strabasiøse veien fra det klaustrofobiske verset til det såre refrenget.

Veps – «Girl On TV»

Oslo-kvartetten Veps går fortsatt på videregående. Men de fire 17-åringene har allerede begynt å gjøre seg bemerket i utlandet, med ung, energisk og uvøren indierock ikke milevis unna det Girl In Red legger verden under seg med for øyeblikket (en felles kobling er GIR-produsent Matias Tellez, som mikser her). Helt på Marie Ulven-nivå er de ikke ennå – i alle fall ikke på denne vellydende, romantiske og fengende bagatellen av en singel. Teksten oppleves tidvis irriterende grunn, men det er likevel enkelt å høre for seg en lys fremtid for Veps.

KEiiNO – «Summer of My Life»

KEiiNOs ferske sommersingel høres mistenkelig ut som Donkeyboy. Ikke så rart, egentlig, siden det er Donkeyboy – eller Rat City, som de kaller seg når de produserer andre artister – som lusker i kulissene på «Summer of My Life». Her er pompøs vidderomantikk byttet ut med fantasier om sommeren i Berlin, av alle steder, med en lettbeint og temmelig catchy synthpop-karamell som lydspor. Men dette uttrykket ligger på ingen måte naturlig for KEiiNO, og særlig Fred Buljos joik oppleves direkte malplassert i sammenhengen.

Alan Walker feat. Conor Maynard – «Believers»

Den middels interessante britiske sangeren Conor Maynard har allerede bidratt til et av årets fæleste musikalske øyeblikk – vederstyggeligheten «Early In The Morning» med Shaggy og Kriss Kross Amsterdam. «Believers» er langt bedre, og det skyldes primært Alan Walker: Vår bergenske venn er i et uvanlig blåserfunky lune her, og det er nesten så man føler seg snytt når låten så vidt bikker to og et halvt minutt. Det hadde vært gøy å høre Walker omfavne denne retningen ytterligere.

Leon Bridges – «Motorbike»

Texas-sangeren slo gjennom med reinspikka retrosoul på «Coming Home» i 2015, men han ble langt mer interessant når han koblet seg på samtiden med den fine oppfølgeren «Good Thing». Denne nostalgiske førstesingelen fra det kommende albumet «Gold Diggers» lener seg tungt på Bridges’ rustne stemmeprakt og føles nesten vektløs i fremdriften – her graver 31-åringen ut edelt metall med få, men svært effektive virkemidler.

Martin Garrix feat. Bono & The Edge – «We Are the People We’ve Been Waiting For»

Det begynner å bli en knapp mannsalder siden et U2-medlem har gjort noe av musikalsk verdi. Dette faktumet står fjellstøtt også etter «We Are The People We’ve Been Waiting For», et populistisk, hult og kraftløst stykke musikk signert Bono, The Edge og den nederlandske partyfikseren Martin Garrix. Denne offisielle låten til årets fotball-EM høres fremfor alt ut som en ondskapsfull og klønete parodi på «Where The Streets Have No Name». Dette er musikalsk kynisme på sitt verste.