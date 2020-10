KRITIKK MOT STØTTE: Mange reagerer på at Kurt Nilsens juleturné får en så omfattende bit av skattebetalernes penger. Foto: Frode Hansen

Raser mot støttemillioner til Kurt Nilsen: − Moralsk bankerott

Tildelingen av over 13 millioner til Kurt Nilsens juleturné opprører store deler av Kultur-Norge. Kulturministeren, Kulturdepartementet og Kulturrådet beskyldes nå for å favorisere storfiskene i bransjen.

Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at Kulturdepartementets nyåpnede stimuleringsordning for kultursektoren har delt ut sine første kroner.

Soleklart største mottager: Kurt Nilsen og hans 26 konserter lange juleturné, som sponses med 13,3 millioner fra en pott på en halv milliard, som Norsk Kulturråd forvalter.

Milliardær og hotellgigant Petter Stordalen er største eier i selskapene som står bak turneen.

Kraftsalver

Tildelingen har vakt stor debatt og ikke så rent lite raseri i kommentarfelter og debattfora på nett.

Bransjefolk i de fleste ledd har engasjert seg, også en del artister.

En av dem er Hans Kristian Raabe (59), kjent under artistnavnet Hasse Farmen. Han har gitt ut fem soloplater, ofte til strålende kritikk, spilt i band med Stein Torleif Bjella og blant annet jobbet med medlemmer fra Dumdum Boys og DeLillos.

I et innlegg på den lukkede Facebook-gruppen Bransja Prat fyrer han av en rekke kraftsalver mot Nilsen-tildelingen.

Han mener blant annet at kulturminister Abid Raja er opptatt av å fremsnakke de store artistene.

«Med denne stimuleringsordningen for de store aktørene har den offentlige norske kulturen, Kulturdepartementet og dessverre også Kulturrådet endelig spilt seg selv helt moralsk bankerott og sagt til de små fiskene i kulturakvariet: – Det er vårt ansvar å gi Kurt Nilsen millionlønn til jul! Adjø, solidaritet!», skriver han.

– Svimlende inntjening

Hasse Farmen lurer dessuten på hvorfor stimuleringsordningen ikke er behovsprøvd, og stusser over at aktører som vanligvis tjener store penger skal kompenseres slik det skjer i Kurt Nilsens tilfelle nå.

KRITISK: Hasse Farmen. Foto: Gitte Johannessen/NTB

«Tidligere års svimlende inntjening er for Kulturrådets administrasjon likegyldig – 40.000 solgte billetter hvert år i tilfellet Kurt Nilsen – (Eidsvåg og juletreartistene har også til salt til juleribba). Kan man bare vise til stor nok stab, stort publikum og stort lite annet, så er det tydeligvis «behov» nok til at et Kulturråd mener millionærene bør bli «stimulert» som om det var et «normalt» år», skriver han, og fortsetter:

«Jeg vet at det ikke har vært på moten de siste 40 årene med neo-liberalisme, men stiller ikke Kulturrådet noen krav til «nøysomhet» og «magamål»? Er det bare sosialisme for de store, dyrtidskapitalisme for de små?», spør han.

VG har forsøkt å få Hasse Farmen i tale.

– Vanvittig

Et tungt sukk over 13-millionerstildelingen kommer også fra forfatter og journalist Jan Zahl, bror av gitarist Geir Zahl i Kaizers Orchestra.

«Er det eit offentleg ansvar å gi Kurt Nilsen millionlønn til jul?», spør Zahl i overskriften på en kommentar i Stavanger Aftenblad.

Han trekker blant annet frem at hver julekonsert med Nilsen støttes med 510.000 kroner i snitt, altså rundt 2500 per løste billett.

«Betyr dette enorme beløpet at den vitsen ein nervøst har fortalt kvarandre i kulturlivet sidan Raja lanserte ordninga, faktisk er sann? At ein kan arrangera ein slags intimkonsert for 200 stykke i Oslo Spektrum – og så betaler staten for dei siste 6800 stolane? Det vanvittige er at svaret på det spørsmålet ser ut til å vera «ja»», skriver Zahl.

KRITISK: Jan Zahl (t.h.), her sammen med sin bror Geir Zahl i Kaizers Orchestra – et band hvis biografi Jan Zahl forfattet i 2006. Foto: Trond Sørås

Zahl sammenligner Nilsen-turneen med andre søkere som har fått penger fra stimuleringsordningen og skal på juleturné.

Bjørn Eidsvåg har fått tre millioner, og skal spille 40 konserter.

Konseptet «Julenatt», med Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli-Tangen, har fått 3,4 millioner. De skal spille 47 konserter.

Like fullt er honorar- og lønnsposten på Nilsen-turneen (til alle involverte) beregnet til 6,7 millioner – mot drøye to millioner for Eidsvåg og 3,7 millioner for «Julenatt».

I tillegg er Nilsens produksjonskostnader og faste utgifter over dobbelt så store som Eidsvågs.

«Korleis honoraret blir fordelt er ikkje spesifisert i søknaden, men mitt ville tips er at verken trommisen eller bassisten i Nilsens band kjem heim frå juleturneen som millionærar», kommenterer Zahl.

Kulturministeren: Feil grunnlag

Kulturminister Abid Raja mener at folk reagerer på feil grunnlag når det snakkes om å dekke opp for 6800 tomme seter i Oslo Spektrum.

Han minner om at dette er en stimuleringsordning, ikke en kompensasjonsordning.

– Du får penger til å gjennomføre arrangementet, det vil si hva kostnadene med arrangementet er, du får ikke dekket differansen mellom solgte billetter og ledige seter, sier Raja til VG.

– Hvorfor behovsprøves ikke stimuleringsordningen?

– Kulturrådet gjør en helhetsvurdering også når det gjelder kostnadene. Hele tilskudd fra ordningen går ikke rett i lommen til artisten, men smører maskineriet i hele kultursektoren, sier statsråden.

– Det vil si at konsertsteder, lyd, lys, rigg, management, crew og så videre, skal få betalt når kulturfolk nå skal reise rundt og opptre.

Stimuleringsordningen tillater tilskuddsmottagerne tre prosent driftsmargin.

I Nilsens tilfelle betyr det at selskapet Tune-In, delvis eid av ham selv, manager Jan Fredrik Karlsen og Petter Stordalen, kan regne med et overskudd på 467.225 kroner fra turneen – som da kommer på toppen av beregnede honorarer.

Abid Raja sier at driftsmarginen tillates for å få kultursektoren i sin store bredde i gang igjen, og for å få arrangører til å ta risiko.

– Når kultur-Norge kommer ordentlig i gang igjen vil dette styrke likviditeten og økonomien for de enkelte arrangørene, smøre bransjen og gi en stimulans til ytterligere aktivitet.

Kulturministeren sier at det ikke er et mål for ham å skvise de medvirkende i et arrangement på lønn og honorar.

– Men Kulturrådet skal avkorte tilskuddet dersom nettokostnaden i søknaden fremstår som uforholdsmessig.

– Tar feil

Hasse Farmens utsagn om at Rajas departement er «moralsk bankerott» og tar ansvar for å gi Kurt Nilsen millionlønn, avfeier statsråden slik:

– Hasse Farmen tar feil. Det er altså 500 millioner i ordningen frem til nyåret. Og fra nyåret frem til sommeren er det over en milliard til i ordningen. At Kurt Nilsens 26 konserter over hele landet har fått 13 millioner i støtte, er lite å hisse seg opp over.

Raja påpeker at Nilsen så vidt ham bekjent aldri har søkt om støtte til sine julekonserter.

– Nå får de støtte på grunn av myndighetspålagte smitterestriksjoner. Jeg vil takke Kurt Nilsen for at han drar på turné for å skape julestemning over hele landet. Jeg håper flere, både små og store aktører, gjør som ham og søker stimuleringsordningen.

Lover å kontrollere

Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd, sier til VG at det nå er en hel verdikjede i kultursektoren som får sårt tiltrengte midler.

– Det gjelder for eksempel musikere som ellers ville stått uten inntekt, utstyrsleverandører og utleiere. Det er en forutsetning at det er budsjettert med et driftstap før tilskudd for å få støtte. Ordningen skal altså dekke forskjellen mellom faktiske utgifter og inntekter.

Direktøren forteller at kulturrådet er opptatt av at ingen skal kunne blåse opp utgiftssiden av budsjettet.

– Det som er viktig for oss er at søknaden står i forhold det man kan forvente i et normalår. Vi gjør også en etterkontroll på alle arrangementer der vi går gjennom regnskap og rapport.

FORVALTER ORDNINGEN: Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd. Foto: Line Møller

Kulturrådets toppsjef sier videre at de er klare over at mange underleverandører sliter nå.

– Derfor er det et viktig poeng at også de tjener på denne ordningen selv om det ikke er deres navn som står på søknaden.

– Hvilke begrensninger er satt på hva artist og apparat rundt kan ta ut i honorar og lønn fra turneer og konserter som støttes av stimuleringsordningen?

– Vi har som utgangspunkt at artistene skal honoreres etter det man kan forvente i et normalår. Når vi får inn regnskapene til ettersyn ser vi på om den totale summen til lønn og honorarer virker rimelig. Men vi legger oss ikke borti enkeltavtaler.

– Hvilke kriterier går dere etter i forhold til hva som virker rimelig?

– Vi har sagt at det bør legges opp til at alle ledd skal ha markedspris.

Danielsen understreker at også små aktører mottar støtte fra kulturrådet.

– I skyggen av Kurt Nilsen har vi de siste dagene også gitt midler til kammerfolktrioen Slagr, en humorgalla på Voss og en revy fra Fredrikstadguttane. I tillegg går alle våre vanlige ordninger som normalt. Så her er det bare å søke.

«Betydelig lavere» honorarer

Kurt Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen hyller stimuleringsordningen som et nybrottsarbeid, og sier han er glad for at debatten rundt synliggjør hvilket stort apparat som kreves for å gjennomføre store konserter og turneer.

– Vi er 17 stykker på veien fast, men vi har regnet oss frem til at det er rundt fem hundre mennesker som er med på å skape disse julekonsertene.

– Hva kan du si om honorarene for denne turneen?

– De er betydelig lavere enn ved de tidligere turneene.

Karlsen sier at kritikken mot tildelingen ikke kommer overraskende på ham, men at den til dels er basert på manglende innsikt.

Han minner også om at hele kulturnæringen, også den mest kommersielle som han representerer, nå er i samme båt som følge av Covid-19.

– Det er viktig å understreke at de 13,3 millionene går til alle som er involvert i turneen – det er ikke Kurt Nilsen som artist som får de pengene, det er hele næringskjeden og apparatet som skal til for å gjennomføre det som er Norges største juleturné.

Publisert: 30.10.20 kl. 20:20

Les også