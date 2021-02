MGP-VINNER: Tix. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Tix om russelåtene: − Jeg ville bli hørt

I et langt innlegg på Instagram forklarer MGP-vinneren (27) mer om hvorfor han startet karrieren som han gjorde.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Mennesker er i utvikling gjennom et liv. Russelåtene har vært en betydelig del av min fortid. Men det er nettopp det det er… Fortid», skriver Andreas «Tix» Haukeland på Instagram.

Han fortsetter:

«Jeg var en ung musiker som ville bli hørt, og laget den musikken jeg den gang opplevde at folk likte i en periode av livet der de ikke ville tenke på konsekvenser. Russetiden er en tid som er normløs, som er grenseløs av natur og som fungerer som en ventil for ungdom».

Beklager

27-åringen presiserer at han aldri har ment å såre noen.

«Jeg vil beklage til alle som har følt seg tråkket på av låtene. Det var ikke meningen, og jeg er oppriktig lei meg», skriver han.

Den ferske MGP-vinneren, som har stått i sentrum for en intens debatt i kjølvannet av fersk anmelderslakt, forklarer videre at musikken er laget for å spilles i den konteksten – for unge mennesker, som fester, som drikker og som har sex.

«Kunne og burde jeg brukt andre ord og vendinger? I ettertid - ja. Mitt fokus lå på festen og fellesskapet, min hjertesak. Det ga meg skylapper, og jeg så ikke alle», skriver han.

Tix påpeker at han siden 2015 har gått fra å være en ukjent russeprodusent til å få større påvirkningskraft enn han noensinne kunne tro skulle skje.

«Ja – det kommer nok fortsatt til å komme låter som for noen kan oppleves på kanten, men jeg er herved mitt ansvar som forbilde mer bevisst.»

