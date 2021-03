ÅPEN OM RUSTRØBBEL: Sebastian Zalo. Foto: Jakob Landvik/Universal

Sebastian Zalo: − Dårlige valg når man er påvirket av kjemikalier

Den NRK- og Spellemannpris-aktuelle popartisten forteller at han måtte dra hjem til sin mor for å rydde opp i hode og kropp.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

24-åringen fra Horten har de siste årene blitt en snakkis, en tendens som kan eskalere når han i helgen dukker opp i NRKs nye musikkunderholdningsprogram «De neste». «Lindmo» har han besøkt allerede.

Snakket har allerede gitt ham en nominasjon til Spellemannprisen for 2020, hvor Zalo konkurrerer om utmerkelsen «årets gjennombrudd», som også kommer med et sekssifret stipend.

– Kunne fått meg drept

I forkant av helgens TV-premiere har Zalo imidlertid vakt oppsikt med en manøver han kunngjorde på Instagram mandag: At han skulle fjerne de to mikstape-utgivelsene han ga ut i 2018 og 2019. De er nå borte.

«Musikken speiler et liv jeg ikke lenger kan promotere. Jeg har alltid satt ærlighet veldig høyt når det kommer til formidling og har dermed endt opp med å skildre et liv med rus og ekstremt dårlige valg. Valg som i verste fall kunne fått meg drept. Jeg kan ikke stå for musikken lenger», skrev Zalo.

Reaksjonene har vært blandet. Kanskje best oppsummert av denne kommentaren fra en Zalo-følger:

«Min bror jeg støtter deg men det er trist med musikk som fjernes. I really love those songs. 😢 om du kan stå for det lenger eller ikke. It made u who u are. Både musikalsk og helt sikkert personlig til en grad også. Men u do u jeg er fan uansett ❤️»

– Såret venner og familie

Zalo vil ikke fortelle konkret hvilke rusmidler han refererer til å ha brukt.

– I alle sider av livet tok jeg kortsiktige, dumme valg. Både musikalsk og i personlige relasjoner og forhold, skriver artisten i en e-post til VG.

– Det er uunngåelig å ta dårlige valg når man er påvirket av kjemikalier.

HJEM TIL MAMMA: Sebastian Zalo bor i Oslo, men dro hjem til sin mor i Horten for å få orden på seg selv. Foto: Privat

– Hvilke konsekvenser fikk bruken for deg?

– Jeg tenkte kortsiktig, tok mindre gjennomtenkte valg og ble mye dummere enn jeg egentlig var. Jeg såret venner og familie og musikken ble dårligere.

– Hva legger du i at dine valg kunne fått deg drept?

– Statistisk sett ender denne type livsstil med tidligere død.

Fikk hjelp av mamma

Rus og dårlige valg går ofte hånd i hånd, mener 24-åringen.

– Det påvirket musikken jeg lagde og livsstilen min på den tiden. Over tid har jeg sett verdien av å ha et langsiktig perspektiv på valg jeg tar, og ikke jage kortsiktig nytelse. Konsekvensene av dette har endret livet mitt til det bedre, og jeg vil ikke bruke mine plattformer til å promotere den tidligere livsstilen.

Zalo sier at det vanskeligste for ham var å være ærlig med seg selv om at han hadde et problem.

– Men da jeg turte å innse dette, ringte jeg mamma og fortalte henne alt. Uten mamma hadde det aldri gått. Heldigvis for meg sa hun at jeg kunne komme hjem.

Marianne Zalo, Sebastians mor, bekrefter dette overfor VG.

TV-TRYNE: Fredag kommer NRK-serien «De neste» på nett-TV, der Sebastian Zalo er en av seks ferske artister som skal yppe seg mot veteranene OnklP, Sondre Lerche, Lene Marlin, Cato Sundberg, Magnus Grønneberg og Ingebjørg Bratland. Foto: Jakob Landvik/Universal

Han fortsetter:

– Jeg lå hjemme i sengen to uker i strekk og fikk ryddet opp i hodet og kroppen. Likevel tok det kanskje et år før det ikke hadde kontroll over hodet mitt.

– Hvordan vil du beskrive livet ditt nå?

– Ganske rolig. Jeg er mye i studio, mediterer, leser bøker og fokuserer på å ta langsiktige og gode valg.

Rot i kjærlighet

Artisten avviser at denne ukens selvsensur har sammenheng med deltagelsen i «De neste» på NRK fra kommende helg.

For det meste har han fått positive reaksjoner, forteller han. Zalo er imidlertid enig med flere av sine fans som har uttrykt sorg over at låten «Grøftekant» nå er borte.

– Den handler om prosessen jeg har vært gjennom, og jeg har fått tilbakemelding på at den har betydd mye for noen.

Ifølge Zalo var musikken hans tidligere inspirert av smerten han bar på.

– Nå prøver jeg å ha en rot i kjærlighet og at jeg søker et snev av håp i det jeg lager. Jeg vil at folk skal sitte igjen med en oppløftende følelse av å høre musikken min, selv om jeg også tar opp vanskelige ting. De gamle låtene står ikke i stil med hva jeg vil formidle og jeg ønsker ikke at musikken min skal fronte den tiden av livet mitt.

– Hva vil «De neste» bety for deg og din karriere, tror du?

– Jeg vet ikke mer enn at jeg er veldig stolt av bidraget mitt til serien.