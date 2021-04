Kommentar

Spellemannprisen til TIX: I kveld er det lov å gratulereee-e-e-e-e

Av Tor Martin Bøe

ÅRETS SPELLEMANN 2020: Andreas «TIX» Haukeland vant den gjeve prisen. Foto: NRK

I år er det lov å være Andreas Haukeland.

Om du i 2015 hadde satt penger på at Årets Spellemann for 2020 skulle være han som lagde den mest brutalt omtalte låten det året, tror jeg du måtte vært i familie med Andreas Haukeland.

Først tre år senere begynte man å ane at TIX hadde noe mer for seg enn å skape samhold for Kongeparken og Tryvann.

Et amerikansk publishingselskap skjønte det først, og hyret inn bærumsgutten til å skrive låter. Det resulterte blant annet i Ava Max-hiten «Sweet but Psycho» (2018), der Andreas Haukeland er én av fem låtskrivere. For øvrig en av rundt fem norskskrevne låter som har bikket en milliard spillinger i Spotify alene. («Take On Me» er ikke en av dem.)

I august i fjor sto han bak åtte av låtene på Spotifys Topp 100 i Norge. Fem av dem på topp 40, for øvrig like mange låter som Kygo hadde totalt på listen. Da året skulle oppsummeres var det nettopp TIX som var mest spilt av norske artister.

Dyktig til å lage hylekor

Det er det flere grunner til. I løpet av fjoråret slapp han 11 låter. Tre av dem var ulike varianter av «Karantene». Den første kom allerede 23. mars. 11 dager etter at Erna Solberg og Bent Høie stengte landet hadde Haukeland skrevet, spilt inn og fått «Karantene» gjennom publiseringssystemet.

Imponerende på flere vis. Mest fordi teksten og låten i seg selv summerer opp det mange følte, og fremdeles føler, om tilværelsen. En låt som knyttet mange sammen i en merkelig tid, også gjennom en musikkvideo laget av innsendte karanteneklipp.

I P2-programmet «Drivkraft» i november fortalte 28-åringen at fellesnevneren for musikken hans er å skape inkludering og fellesskap. At visjonen hans er å gi trøst, motivasjon og inspirasjon. Og at han føler at han er dyktig til å lage allsang.

Han kunne lagt til at han er vel så dyktig til å lage hylekor.

Låten til lillebroren Mathias Haukelands russebuss vil han for alltid vil bli konfrontert med – den som slår fast at «i kveld er det lov å være hore». Den er bare en av mange bevisst provoserende tekster som til slutt havnet på russelåtsamlingen fra 2016, der han kvittet seg med det anonyme skrivekollektivet The Pøssy Project.

Som undertegnede skrev i anmeldelsen da: Det er ikke nødvendigvis verre enn det ulike plumpe standupkomikere underholder med. Men situasjonsbetinget bruksmusikk.

Det har han fortsatt å lage, men uten de stygge tekstene. (Med unntak – som for eksempel «Jævlig» fra romjulen 2019.) På «Drivkraft» sa han at han ville skrevet «Sjeiken 2015» på ny, om han hadde muligheten. I februar i år beklaget han til de som har følt seg tråkket på.

Så kan man fundere over om tildelingen er lettere å akseptere i etterkant av det mye omtalte januar-intervjuet på Lindmo og seieren, med påfølgende etterspill, i årets Melodi Grand Prix.

Man kan også, nok en gang, stille spørsmål ved om det er riktig at «Årets Spellemann» skal være en «kommersiell» pris. Om ikke Sondre Lerche, for eksempel, hadde vært en vel så «riktig» vinner.

Da er det på sin plass å minne om at første gang vandretrofeet ble delt ut, var mottageren den norske samtidsmusikktrioen a-ha.

At en tidligere Paradise Hotel-deltaker, som ble rik på å lage fest for russen, skulle bli omfavnet av hele Norge er egentlig ganske likt karrierereisen til Jahn Teigen. Som også bedrev provokasjoner i sin tid. Og endte som en folkekjær artist, blant annet i Melodi Grand Prix.

I motsetning til Teigen vant imidlertid TIX Melodi Grand Prix etter allerede å ha toppet hitlistene. Og er nå, fortjent, Årets Spellemann 2020.

I kveld er det lov å gratulereee-e-e-e-e.