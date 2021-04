LETTER PÅ SLØRET: Britney Spears, har avbildet på scenen i Las Vegas i oktober 2018. Foto: Steve Marcus / Las Vegas Sun/ AP

Britney Spears: − Jeg har det absolutt bra

Popstjernen (39) svarer fansen på sin Instagram lørdag og forsikrer at hun både «har det bra» og «er ekstremt lykkelig».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I flere år har medier og tilhengere spekulert om Britney Spears trenger hjelp og om hun nærmest styres av faren Jamie Spears som er hennes formynder.

Lørdag deler hun en ny video med sine 29,3 millioner følgere på Instagram. I den svarer hun på spørsmål fra fansen, blant annet om hun blir svimmel av å ta piruetter og «hva hennes røde kjøleskap betyr».

Men spørsmål tre er «Har du det OK?». Til det svarer Spears:

– Ja, jeg har det absolutt bra. Jeg er ekstremt lykkelig. Jeg har et vakkert hus og vakre barn. Jeg tar en pause akkurat nå fordi jeg nyter livet.

I mars kom dokumentaren «Framing Britney Spears» som dykker ned i det omstridte vergemålet Britney har vært under i snart 15 år. Stjernen har gått rettens vei for å oppheve vergemålet.

Spears medvirker ikke selv i dokumentaren, men i slutten av mars kommenterte hun «en dokumentar» på en av sine Instagram-videoer.

– Jeg så ikke dokumentaren, men fra det jeg så av den var jeg flau over hvordan jeg ble fremstilt. Jeg gråt i to uker, og vel ... Jeg gråter fortsatt noen ganger!!!! skrev Spears under en video der hun danser til låten «Crazy» av Aerosmith.

PÅ RØD LØPER: Britney på premieren av «Once Upon a Time In Hollywood» i juli 2019. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Dokumentarens regissør Samantha Stark har tidligere uttalt at de ikke klarte å komme i kontakt med Britney Spears, og at hun opplevde at managementet hennes virket lite interessert i å videreformidle henvendelsene.

Spears’ kjæreste, Sam Asghari, har tidligere gått ut mot hennes far på Instagram.

«Det er viktig for meg at folk forstår at jeg har null respekt for noen som forsøker å kontrollere vårt forhold og hele tiden kaster hindringer i veien for oss», skriver han i Instagram-innlegget og kaller Jamie Spears rett ut «a total dick».