POPARTIST: Taio Cruz på en prisutdeling i Los Angeles for noen år siden. Foto: Chris Pizzello / AP

Taio Cruz fikk psykisk knekk av TikTok

Den britiske artisten (35) forlot plattformen bare dager etter at han postet sin første video.

Taio Cruz kastet seg ut på TikTok tidligere i uken og fikk raskt over 85.000 følgere.

Men møtet med den populære videodelingstjenesten ble for røff for popartisten, kjent fra hitlåter som «Dynamite» og «Break Your Heart». Responsen ble nemlig ikke som han hadde forestilt seg. Tvert imot gikk han på en skikkelig smell.

«Kroppen min begynte å skjelve, og jeg fikk selvmordstanker», betrodde den London-baserte musikeren i en skriftlig post på Instagram fredag.

«Jeg er normalt stolt av å være mentalt sterk, så det at jeg følte det på denne måten, sjokkerte meg.»

2011: Taio Cruz på American Music Awards i Los Angeles. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Artisten fjernet senere fredag også alle sine poster på Instagram, der han har 112.000 følgere. Også på Twitter er kontoen tom.

35-åringen forklarte i meldingen, som er gjengitt av BBC, at han fikk hatefulle og hetsende tilbakemeldinger. Selv prøvde han å poste morsomme videoer og gå i dialog med følgerne, men den negative strømmen ble for intens.

«Av hensyn til min psykiske helse, vil jeg heller oppholde meg der jeg føler meg velkommen. TikTok er ikke det stedet», skrev Taio Cruz, og la til at han synes det er trist at sosiale medier utvikler seg på en slik måte.

«Jeg skal HELT KLART ikke tilbake til TikTok med det første», melder artisten, som ble berømt på slutten av 2000-tallet, men som de siste årene har ligget lavt i terrenget.

Motsatt erfaring

En som har positive erfaringer med TikTok, er Flekkefjord-jenta Henriette Kornelia Kjørmo (23), som har bygget opp en følgerskare på drøyt to millioner.

– Det hjalp meg gjennom en vanskelig periode i livet, uttalte hun til VG nylig.

Forklart: Dette skjer med TikTok

Den kinesiske plattformen har blitt enormt populær, men også svært omstridt. Donald Trump ønsker å forby tjenesten i USA.

Svært mange unge har kastet seg over TikTok, som har 13-årsgrense.

For noen uker siden gikk helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik (41), kjent som «Helsesista», ut på Instagram og advarte mot en selvmordsvideo som går viralt.

Publisert: 25.09.20 kl. 22:59

