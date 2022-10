STJERNEPRODUSENT: Kyrre Gørvell-Dahll (31) – Kygo.

Kygo produserer BTS-Jin med Coldplay og Max Martin

Kygo er vant til å jobbe med store navn, men selv for ham er dette et usedvanlig stjernespekket opplegg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Som VG omtalte onsdag, bærer det mot militærtjeneste for Kim Seok-jin (29), bedre kjent som Jin, og de øvrige medlemmene i den sørkoreanske boybandsensasjonen BTS.

Gruppen har vært spydspiss for såkalt K-pop – koreansk pop – også i vestlige land.

Før han ifører seg uniform slipper imidlertid Jin solosingelen «The Astronaut» 28. oktober.

Og skal man dømme etter laget han har samlet til dyst, offentliggjort på BTS’ Weverse-side, kan det bli en populær liten trall.

Kygo er oppført som låtens produsent, sammen med Bill Rahko, som blant annet har produsert for Coldplay.

Coldplay spiller instrumentene på sangen. Vokalist Chris Martin har med seg sønnen Moses bak mikrofonen.

Max Martin er utgivelsens «executive producer», hvilket antagelig betyr at han har hatt siste ord i spørsmålet om hvordan singelen skal høres ut.

GÅR SOLO: Jin fra BTS.

På Twitter er det feberhet stemning rundt låten:

BTS og Coldplay har til felles med Kygo at de kan vise til milliardtall for sine enkeltlåter på Spotify.

I skrivende stund er det totalt 314 sanger i verden som har passert én milliard avspillinger på strømmetjenesten.

Flere av dem er produsert av Max Martin. Den svenske hitmakeren står blant annet bak 25 nummer én-hits i USA. Kun Paul McCartney og John Lennon har flere.

Kygo er oppført som låtskriver på «The Astronaut» sammen med alle Coldplay-medlemmene og Jin – samt to musikere hvis rolle er uklar, det kan for eksempel være at innspillinger med dem er brukt som sample-materiale: Den eksperimentelle amerikanske sangeren Joan La Barbara og den avdøde islandske komponisten Jóhann Jóhannsson.