TÅREVÅT: Busta Rhymes under BET Awards i Los Angeles søndag.

Busta Rhymes brast i gråt på scenen

Følelsene tok overhånd for Busta Rhymes (51) da han ble ropt opp på scenen under BET Awards i Los Angeles.

Den amerikanske rapperen, stjerneprodusenten og skuespilleren vant den gjeve hedersprisen Lifetime Achievement Award da prisene drysset i Microsoft Theatre i Los Angeles søndag kveld.

Busta Rhymes brøt fullstendig sammen da han fikk overrakt trofeet.

– Ok, jeg vil gråte, sa han til forsamlingen som ga rungende applaus.

Etterpå forklarte Busta Rhymes til Entertainment Tonight hvorfor han ble så satt ut.

– Jeg tenkte på alle jeg selv ville gi anerkjennelse der og da, og jeg tenkte på alle jeg ikke kunne nevne, fordi jeg ikke hadde nok tid.

Men det som virkelig fikk øynene til å flomme over, var synet av barna hans i salen.

– For første gang så jeg alle barna mine samlet under et så prestisjefylt øyeblikk i livet mitt, uttalte seksbarnsfaren.

RØRT: Busta Rhymes. T.h.: Swizz Beatz.

Busta Rhymes snakket om skyldfølelsen han i perioder har slitt med.

– Jeg har levd med den dårlige samvittigheten lenge, fordi jeg nok har gått glipp av en skoleavslutning. Dere forstår hva jeg mener ... Jeg har nok gått glipp av en bursdag – og det å lære ungen min å sykle, sa han.

51-åringen mener at etter hvert som barna hans ble eldre, så forsto de valgene han gjorde.

– Jeg er supertakknemlig over å se hvor stolte de er av meg nå, for jeg har ofte følt at jeg har skuffet dem i oppveksten.

VETERAN: Busta Rhymes’ karriere strekker seg over mer enn 30 år.

Trevor George Smith Jr., som han opprinnelig heter, sa i takketalen at han er glad for «velsignelsen han har fått».

– Og denne gaven som jeg har – ilden som fortsetter å brenne lidenskapelig i sjelen min, uttalte han.

BET Awards ble opprettet i 2001 av Black Entertainment Television, for å hedre svarte og andre minoriteter innen musikk, film, sport og veldedighet.

