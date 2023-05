Alessandras «Queen Of Kings» inn på Topp 10 i Storbritannia

Den Tyskland-bosatte kvartetten Titanic var første norske artistnavn i øvre sjikt av den britiske hitlisten. Deres instrumental «Sultana» gikk til femteplass i 1971.

a-ha er med god margin de som har markert seg sterkest. De gikk til andreplass med «Take On Me» i 1985, til førsteplass med «The Sun Always Shines On TV» i 1986. De neste to årene ga trioen fire femteplasser og to åttendeplasser.

Førsteplass ble det også på Nico & Vinz’ «Am I Wrong» i 2014, og på Seebs remiks av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza» i 2016.

Kygos samarbeid med Selena Gomez, «It Ain’t Me», nådde syvendeplass i 2017. Hans egen debutsingel «Firestone» gikk til åttende i 2015. Whitney Houstons cover av Stevie Winwoods «Higher Love» tok andreplass med en Kygo-remiks i 2019.

Ina Wroldsen tok andreplass sammen med Calvin Harris i 2015, i form av singelen «How Deep Is Your Love», sunget og medforfattet av Wroldsen.

Lene Marlins «Sitting Down Here» gikk til femteplass i 1999. Madcons cover av Frankie Vallis «Beggin’» gikk like høyt i 2008.

Alan Walkers førstesingel «Faded» tok seg til syvendeplass i 2016.

Alexander Rybak tok «Fairytale» til 10. plass i 2009.

Sigrid Solbakk Raabe gikk til 10. plass med «Strangers» i 2018.

Christian Ingebrigtsen og Lene Nystrøm har begge nådd toppen i Storbritannia som medlem av grupper, henholdsvis britiske A1 og danske Aqua. A1 toppet både med a-ha-coveren «Take On Me» og «Same Old Brand New You» i 2000. Aqua tronet øverst med «Barbie Girl» og «Doctor Jones» i 1997, og med «Turn Back Time» i 1998.