Plateanmeldelse: Post Malone – «Austin»: Austin, vi har et problem

Post Malones femte album er lyden av en ålreit, men selvmedlidende fyr som nistirrer i speilet.

Det kan være vanskelig å forklare hvorfor Austin Richard Post, best kjent som Post Malone, har tilbrakt det siste tiåret som en av klodens mest populære artister.

Den fjestatoverte 28-åringen fra Syracuse, New York har riktignok et uvanlig finspisset øre for melodilinjer, hooks og refrenger. Men nøkkelen til suksessen hans ligger nødvendigvis begravd i selve tidsånden, der sårbarhet, mismot og menneskelighet har preget rap, r&b og pop, og på den måten minsket avstanden mellom sjangrene.

Allerede ved første øye- og ørekast er det elementer ved Malones femte studioalbum som skiller det fra forgjengerne. Tittelen «Austin» signaliserer helt andre ting enn «Beerbongs & Bentleys» og «Twelve Carat Toothache», og premisset – «dette er den jeg er!» – forsterkes ytterligere av kassegitarens prominente plass i lydbildet.

Der en raus bunke gjesteartister – fra Future, Nicki Minaj og 21 Savage til Ozzy Osbourne og Fleet Foxes(!) – tidligere har vært med på å fargelegge musikken hans, er det kun hovedpersonen som stiller opp i denne omgang, flankert av produsentene Andrew Watt og Louis Bell (samt Max Martin på to av skivas flateste spor).

At materiell velstand og lykke er størrelser som ikke nødvendigvis henger sammen, kan vel knapt kalles noen brannfakkel i 2023. Likevel fremfører Post Malone denne innsikten som om han var den første i menneskehetens historie som ramler over den («I don't understand why you like me so much/ 'Cause I don't like myself»).

17 låter er minst syv for mange, og en snau time med selvmedlidenhet er et ork å jobbe seg gjennom. Malone glimter tidvis til: Singelen «Chemical» har vokst siden den kom i april, «Novacandy» er både et OK ordspill og en fin låt, og «Green Thumb» risser opp en fremtid der det er mulig å høre for seg vår mann som en vaskeekte trubadur.

Som uforpliktende lydspor til sommerfesten er «Austin» kurant. Som flaskepost fra en mann i krise føles den underveldende.

BESTE LÅT: «Chemical»