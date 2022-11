PAR: Billie Eilish og Jesse Rutherford under LACMA Art + Film Gala i Los Angeles 5. november.

Billie Eilish om kjæresten: − Den hotteste som finnes

Billie Eilish (20) ber om applaus for at hun «kapret» Jesse Rutherford (31).

De to artistene ble kjærester tidligere i år, og i starten av denne måneden viste de seg sammen for første gang i offentligheten på en filmgalla i Los Angeles.

Eilish er stormforelsket og vil at alle skal vite det.

– Det er skikkelig kult, jeg er veldig opprømt og lykkelig over dette, sier hun om forholdet i et ferskt videointervju med Vanity Fair.

– Jeg klarte å styre livet mitt i en retning der jeg ikke bare ble kjent med det mennesket jeg syntes var den hotteste jævla fyren som finnes, men jeg klarte å kuppe ham også, sier den amerikanske 20-åringen.

Hun legger til:

– Tenk dere det! Kan vi sørge for en rungende applaus for meg?

Eilish presiserer at hun fikset biffen «helt alene».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Popyndlingen forklarer for øvrig at hennes kjærlighetsspråk, er fysisk berøring.

– Jeg trenger å ta på annen hud hele tiden. Kosing, klemming og alt som inkluderer hudkontakt, er en stor greie for meg, sier hun.

Men også tillit, gjensidig respekt og beundring – uten kontrollbehov – er viktig for den unge stjernen.

Jesse Rutherford er rocker og skuespiller. Han var blant annet barnestjerne i filmene «Bundy» og «Life or Something Like It», i 2002.

Hilste til norsk stjerne

Eilish var innslag under helgens P3 Gull, der hun serverte en videohilsen til æresprisvinner Aurora (26), som hun gjentatte ganger har berømmet som inspirasjonskilde.

Eilish er selv aktuell med oppfølgeralbumet «Happier Than Ever», som ble sluppet i sommer – to år etter debutplaten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».