MUSIKKFEST: Glastonbury-festivalen i Somerset er blant verdens mest populære. Foto: NEIL HALL / EPA

Glastonbury-festivalen er avlyst: – Er så lei oss

Den legendariske musikkfestivalen ser seg tvunget til å skrinlegge årets arrangement.

For mindre enn 10 minutter siden

Taylor Swift, Paul McCartney, Diana Ross, Kendrick Lamar og Dua Lipa var blant trekkplastrene.

– Vi er så lei oss over å måtte ta denne beslutningen. Det var ikke frivillig, skriver arrangørene i en pressemelding.

For bare seks dager siden uttalte festivalledelsen at de holdt motet oppe for at startskuddet skulle gå som normalt 30. juni. Når britiske myndigheter nå har gått ut med klar oppfordring om å unngå store folkemengder, er det ikke mulig å fortsette planleggingen.

Alle som har kjøpt billetter, får opplyst at de kan spare dem til neste år.

Den fem dager lange festivalen holder til i Pilton i Sommerset, England, og er blant verdens mest ikoniske musikkarrangementer. Hvert år samler festivalen om lag 200.000 mennesker fra hele verden.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:08

