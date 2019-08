TREKKPLASTER: Cardi B reddet den musikalske æren under årets Kadetten, etter at A$AP Rocky måtte avlyse. Festivalen sliter med likviditeten. Foto: Hallgeir Vagenes

Kjempesprekk for Kadetten

Festivalen Kadetten i Bærum, der A$AP Rocky skulle ha spilt i sommer, gikk i dundrende underskudd med hele 8,3 millioner kroner i fjor. Men arrangørene garanterer festival også neste år.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

les også Konsertanmeldelse Cardi B: Cardihagen

– Underskuddet relaterer seg til oppstartsåret. Årets festival solgte ut, så det ser veldig lovende ut for Kadetten, skriver Toffen Gunnufsen i en tekstmelding til VG.

Han sitter som styreleder og daglig leder i eierselskapet til Kadetten AS, Kadetten Holding.

Ringreven Gunnufsen, som selv ikke er helt ukjent med verken røde regnskapstall eller festivalkonkurs som gründer av Quartfestivalen i Kristiansand og Hovefestivalen i Arendal i sin tid, er brennsikker på at dette ikke er kroken på døra for Kadetten.

GRÜNDERSJEL: Toffen Gunnufsen startet Kadetten i fjor og er som vanlig optimist, tross underskudd i oppstartåret. Foto: Odin Jæger

– Det blir garantert festival neste år, lover han.

Og fortsetter;

– Det tar normalt tre til fem år å gå med overskudd med en ny festival. Underskuddet i fjor var ventet. Vi solgte ut i år og forventer et solid overskudd, noe som gir et godt grunnlag for neste år, mener Toffen Gunnufsen.

Til tross for det, ble det unektelig en trøblete start for Kadetten på Kadettangen i Sandvika i fjor sommer. Regnskapstall for Kadetten AS fra Brønnøysundsregistrene viser at festivalen gikk 8,3 millioner i underskudd i 2018.

Egenkapitalen er borte, og det henvises til svært anstrengt likviditet, både fra styret selv og fra ekstern revisor.

les også VG sjekker ut festivalsommeren

Likevel ble det festival i sommer, i etterkant notorisk berømt for den amerikanske stjernen A$AP Rocky, som måtte avlyse sin opptreden etter at han havnet i slåsskamp og ble fengslet i Stockholm i forkant av sin konsert på Kadetten.

les også Moren til fengslede A$AP Rocky: – Redd på hans vegne

Kadetten AS - og overbygningen Kadetten Holding - eies helt og holdent av Per Karsten Ims. Ims er en kjent aktør i det norske festivalmarkedet, senest beskrevet i en større artikkel i Aftenposten i sommer.

Per Karsten Ims har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

Han har vært involvert i en rekke festivaler, som Tons Of Rock, Norwegian Wood, Skral Festival og nå Kadetten. Senere denne måneden må han møte i retten i forbindelse med en anke i en tvist han har med konkursboet etter Norwegian Wood-festivalen.

Gjennom ett av sine mange selskap, Narviga Invest, drev Per Karsten Ims Kadetten AS frem til 1.juli i år. Da ble Narviga Invest tvangsoppløst - bare timer før årets Kadetten-festival åpnet dørene - på grunn av manglende innlevert årsoppgjør for 2017.

Narviga Invest hadde i 2016 et underskudd på 10 millioner kroner. Det samme tallet for 2018 var 2,4 millioner i minus, mens den negative egenkapitalen var oppe i 9,3 millioner kroner.

les også A$AP Rocky avlyser Kadetten etter arrestasjon i Sverige

Per Karsten Ims eier også 60 prosent av Skral Festival gjennom selskapet Arjuna. Toffen Gunnufsen har vært daglig leder for Skral Festival siden 2014, og også denne festivalen sliter med likviditeten, står det å lese i festivalens regnskap for 2018, både fra styret selv og fra ekstern revisor.

Skrals største utfordring er en negativ egenkapital på 2,8 millioner kroner, som ikke har blitt mindre fra året før.

Publisert: 09.08.19 kl. 14:29