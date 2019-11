ROCKE-VETERANER: Vokalist Zack de la Rocha på scenen med raga Against The Machine i Skottland 2008. Foto: ED Jones / AFP

Rage Against The Machine gjenforenes

Gladmelding til fansen – rap-metalbandet Rage Against The Machine gjør comeback til neste år.

Dagen etter at det ble kjent at New Jersey-bandet My Chemical Romance gjenforenes for én konsert i Los Angeles 20. desember, kunngjør Rage Against The Machine at de inntar flere scener i USA i 2020.

«Ja, det er sant», skriver bandet på Twitter.

Blant annet skal de være blant hovedtrekkplasterne på den legendariske Coachella-festivalen i California i april, melder Forbes.

I 2007 ble de gjenforent – også da for å opptre på Coachella. Denne konserten ble imidlertid den første av flere, før det igjen ble stopp. De sterkt politiske rockerne har ikke opptrådt sammen siden 2011.

I stedet har medlemenne vært opptatt med musikalske prosjekter på hver sin kant. Frontfigur Zack de la Rocha ga ut soloalbum for tre år siden.

Rage Against The Machine ble opprettet i 1991 og oppløst ni år senere. I 2002 startet tre av medlemmene (Tom Morello, Tim Commerford og Brad Wilk) bandet Audioslave sammen med nå avdøde Chris Cornell.

Forbes skriver at det nok ikke er noen tilfeldighet at bandet med de samfunnsenagsjerte, politiske tekstene – som «Killing In The Name» – gjør comeback noen få måneder før presidentvalget 2020.

El Paso i Texas og Las Cruses i New Mexico får også besøk. Det samme gjør Ohoenbix i Arizona. Flere konserter vil bli annonsert fremover.

