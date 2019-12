OPPTRÅDTE: Jason Aldean i Park MGP i Las Vegas fredag. Foto: David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jason Aldean tilbake på scenen i Las Vegas etter massakren

Countrystjernen sto på scenen under massedrapene i spillebyen i 2017. Denne uken var 42-åringen tilbake.

58 mennesker ble drept og mange hundre skadet i terroraksjonen mot countryfestivalen Route 91 Harvest ved hotellkasinoet Mandalay Bay i Las Vegas.

Jason Aldean sto på scenen da helvetet brøt løs. Den 64 år gamle gjerningsmannen Stephen Craig Paddock ble senere funnet død etter å ha tatt sitt eget liv.

Amerikanske medier melder at Aldean gjorde et verdig comeback da han for første gang siden massakren inntok konsertscenen i Las Vegas – i Park MGM.

Den amerikanske sangeren, som selv kommer fra Macon i Georgia, skal ikke ha nevnt skytingen direkte, men TMZ sier at han hilste spesielt til publikummerne som også var til stede under tragedien for to år siden.

– Dere er familie, ropte Aldean fra scenen.

Han sa også at han var tilbake for å fullføre det han begynte på under Route 91.

Aldean rundet av showet med sin versjon av Tom Petty-klassikeren «I Won’t Back Down». Publikum skal ha vært i ekstase.

Konserten var den første av tre i Las Vegas.

Hvorfor Stephen Paddock 1. oktober 2017 la seg til med et arsenal av våpen i 32. etasje på et hotellrom i Las Vegas og skjøt vilt på uskyldige mennesker, er fortsatt en gåte.

Publisert: 08.12.19 kl. 13:16

