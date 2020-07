NYLIG: Eric Saade og Nicole Falciani på Elle-gallaen i Stockholm i januar i år, få måneder før bruddet. Foto: Henrik Montgomery/TT / Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Eric Saade: Har bodd på hotell siden bruddet

Eric Saade (29) har ikke hatt et eget sted å bo siden bruddet med influencer Nicole Falciani (23). – Jeg har ikke hatt et hjem, sier den svenske artisten.

Det fortalte Saade i TV-programmet «Lotta på Liseberg», skriver Aftonbladet som også omtaler denne saken.

– Det har vært litt kaos og jeg har måttet bo på hotell i påvente av min nye leilighet. Men jeg flytter inn om to uker, sier artisten til Aftonbladet.

I midten av mai – samme måned som det svenske kjendisparet skulle ha giftet seg – ble det kjent at popstjernen Saade og Falciani ikke lenger var forlovet.

Etter to måneder uten fast bosted kan Saade fortelle at hans nye leilighet ligger i Stockholm, og at det var viktig for ham å få seg en ny leilighet etter bruddet fra Falciani. Artisten sier til Aftonbladet at han har det bra nå.

– Jeg er lykkelig og tror at det kommer noe godt ut av dette for alle parter til slutt, sier han.

Det var Falciani som meldte om bruddet til sine 316.000 følgere på Instagram. Få dager senere skrev influenceren på bloggen sin at hun var fullstendig sønderknust.

«Angsten spiser meg opp innenfra. Tårene slutter ikke å renne. Trykket i brystet blir hardere og hardere. Det føles som om jeg skal dø», skriver influenceren og legger til at «til og med det å puste gjør vondt».

Saade selv var taus en god stund, inntil han for en måned siden i et innlegg på sin Instagram-konto, som er lukket for alle andre enn hans 134.000 følgere, bekreftet at det var han som hadde gjort det slutt.

«Jeg valgte å forlate relasjonen, fordi jeg ikke hadde det bra i forholdet. Iblant blir ikke alt som man har tenkt seg.». skrev han den gangen.

I intervjuet med Aftonbladet sier han at denne sommeren først og fremst bruker tiden på å jobbe med ny musikk.

– Så får vi se om det blir noe ferie etter hvert. Det er litt kaos nå, sier Eric Saade.

