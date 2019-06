MILLIONGLIS: Hallvard Flatland kan mer enn å gi bort hus og andre premier i «Casino» – her avbildet før jubileumssendingen i fjor høst. Foto: Tor Lindseth

Millionene yngler hos Hallvard Flatland

Slår seg opp på salg av hyttetomter – tjente 20 millioner i fjor.

Casino-kongen og TVNorge-gründeren Hallvard Flatland (62) eier Gaustatoppen Invest AS sammen med Anders Buchardt, sønn av Arthur Buchardt. I 2018 kunne duoen se tilbake på en rekordomsetning på 40, 5 millioner kroner og et overskudd på 19,9 millioner – rekord det også.

Da Flatland og Buchardt etablerte selskapet i 2000, måtte de se røde tall i regnskapene i flere år fremover, uten at det ga slipp på lysten til å drive videre. Belønningen for tålmodigheten kom for alvor i 2016, da overskuddet ble på drøye 5 millioner kroner.

Året etter, i 2017, doblet selskapet omsetningen og innkasserte et eventyrlig overskuddshopp fra 5 til 17,9 millioner, og tendensen fortsatte altså i 2018.

– Det illustrerer godt at man må være langsiktig og utholdende, det er vel lærdommen, sier Anders Buchardt til Hegnar Online.

Hallvard Flatland opplyser til VG at han er utenlands denne helgen og ikke kan kommentere rekordomsetningen.

Som selskapsnavnet tilsier, driver Gaustatoppen Invest med salg av hyttetomter rundt det særpregede fjellet i Telemark, mens Anders Buchardt også har lignende prosjekter i Hemsedal, Hafjell og Kvitfjell.

Hemsedalsprosjektet hans het forresten Vy inntil dette navnet ble tatt av det statlige, norske jernbaneselskapet som tidligere het NSB.

For seks år siden var det ingen som trodde at Hallvard Flatland skulle leve lenge nok til å oppleve økonomisk suksess med Gaustatoppen Invest. Et sjeldent syndrom som angriper alle kroppens vitale organer holdt på å ta livet av Flatland, men han klarte seg etter flere måneder i koma og et tyvetalls operasjoner.

I 2014 fikk en rørt Hallvard Flatland hedersprisen under Gullruten-utdelingen:

I dag er Hallvard Flatland erklært frisk, og var senest å se på TVNorge-skjermen med «Casino»-comeback i forbindelse med TVNorges 30-årsjubileum i fjor høst.

