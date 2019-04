STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på en hockeykamp i Toronto før jul i fjor. Foto: Chris Young / The Canadian Press

Justin Bieber og kona lurte fansen

Fansen gikk bananas i kommentarfeltet da Justin Bieber (25) postet ultralydbilde mandag kveld.

Den forholdsvis nygifte popstjernen skrev ingenting under bildet. Bildet talte for seg, og det viste en liten baby inne i magen.

Reaksjonene uteble ikke, og alt fra gratulasjoner og lykkønskninger til spekulasjoner rundt kjønnet på barnet, strømmet på. I skrivende stund er det 143.000 kommentarer og nærmere fem millioner likerklikk på posten.

Men noen mente også at Bieber her hadde servert en skikkelig aprilsnarr. Det avkreftet Bieber selv en time senere, da med et bilde som viste kona Hailey (22) liggende i det som ligner en gynekologstol og med magen bar – sammen med en «lege».

«Hvis dere trodde dette var aprilsnarr», skrev den kanadiske superstjernen under bildet. Dermed rant det inn 162.000 kommentarer der også, og over 5,5 millioner likerklikk. For nå tok fansen det for god fisk.

Men stjerneparet venter ikke barn. Først rett etter at klokken hadde passert midnatt, innrømmet Bieber at det var en aprilspøk likevel.

«Vent, OMG, er det en aprilsnarr?» skriver han under et nytt ultralydbilde – da med en valp fotomontert inne i magen.

Noen er fortsatt forvirret og skriver under bildet at de ikke vet om han tuller eller ikke. Mange viser med emojis at de har fått seg en god latter.

Men ikke alle Biebers tilhengere er ikke udelt begeistret for humoren.

«Å lage aprilspøk av en baby, er fucked up. For en som strevde med å bli gravid, og som brukte fire år på å unnfange min datter, og som nå sliter med å bli gravid igjen, er dette en syk fleip», skriver en opprørt kvinne under bildet.

Andre mener at Bieber og kona med dette oppfører seg «respektløst».

Ultralydbildet er fra Wikipedia-siden «Ultrasound». Også ultralydbildet med hunden figurerer fra før på en rekke nettsider, blant annet Pinterest.

Bieber har 107 millioner følgere på Instagram, Hailey Bieber har 18,7 millioner.

Raste mot fansen

Selv om paret nå unner seg litt moro på fansens bekostning, har de til tider et anstrengt forhold til sosiale medier. I forrige uke gikk Bieber hardt ut mot fans som hetser kona hans og sår tvil om hans følelser for henne. For noen få måneder siden innrømmet en åpenhjertig Hailey at hun får angst av å lese stygge kommentarer om seg selv.

I 2016 uttalte Bieber at «Instagram er et helvete».

Bieber har for tiden tatt en pause fra musikkjobbing for å fokusere på sin mentale helse. Det var også via Instagram han nylig innviet omgivelsene i at han sliter psykisk og trenger tid til å komme til hektene.

