Kvinne arrestert hjemme hos Justin Bieber

Politiet rykket søndag ut og fant en ukjent inntrenger utenfor nye hjemmet til Justin Bieber (25) og kona Hailey Bieber (22).

Stjerneparet kjøpte seg nylig hus i fasjonable Beverly Hills i Los Angeles, men mens paret selv festet på Coachella-festivalen i California i helgen, fikk de altså en ubuden gjest.

Nettstedet TMZ skriver at politiet ble varslet om at en person befant seg på den private eiendommen, og da de kom til stedet, skal de ha funnet en kvinne.

Ifølge nettstedet kilder skal kvinnen ha forsøkt å overbevise politiet om at hun selv bodde i huset, men hun ble ikke trodd. I stedet ble hun påført håndjern og fraktet til varetekt.

Eiendommen rundt huset, som Bieber-paret kjøpte for en måned siden og flyttet inn i kun for få dager siden, er avskjermet og avstengt fra gateplan. Det er uvisst hvordan kvinnen skal ha klart å komme seg innenfor.

Det er andre gang på tre uker at en kvinne blir pågrepet for å ha «stalket» Justin Bieber. I forrige måned klare en beundrer å ta seg inn på hotellrommet der han befant seg på Laguna Beach.

Søksmål

Bieber er selv i klammeri med loven. Denne uken ble det klart at paprazzi-fotografen han kjørte på ved et uhell i 2017, har gått til søksmål etter at partene ikke har klart å inngå forlik.

Se klipp fra ulykken under (artikkelen fortsetter under videoen):

Denne uken ble for øvrig en 23 år gammel mann som tok seg inn i popstjernen Taylor Swifts (29) hjem i New York i mars i år, dømt til fire års fengsel, skriver nyhetsbyrpet WENN. Mannen hadde nettopp sluppet ut fra seks måneder bak murene for å ha brutt seg inn hos Swift, da han gjentok handlingen.

Swift har også tidligere vært utsatt for intens uønsket opmmerksomhet.

