POPIKON: Britney Spears, her på en musikkgalla i Los Angeles i 2016.

Britney Spears til familien: − Dere har såret meg

Britney Spears (39) sier hun er lei av å være Mor Teresa.

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen er aktiv på Instagram, og natt til tirsdag norsk tid la hun ut et innlegg, der hun skriver om å bli sviktet av sine nærmeste.

«Synes ikke dere også det er rart når dere anstrenger dere for å arrangere lunsjmøter med mennesker dere er glad i for så å oppleve at de avlyser eller stikker etter bare ti minutter?», spør Britney sine 35,5 millioner følgere.

Hun svarer seg selv: «Det er ydmykende».

Britney fortsetter med å skrive at hun føler det er sånn med alle hun har møtt, og som hun har åpnet seg for. Hun skriver at hun nå skjønner at disse menneskene «kun er tilgjengelig når det passer dem».

«Vel, nå er ikke jeg lenger tilgjengelig for dem. Det gjør meg ingenting å være alene. Og jeg er faktisk lei av å være denne forståelsesfulle Mor Teresa», skriver hun og sikter til den ikoniske nonnen og fremsprisvinneren.

«Oppfører du deg dårlig mot meg, så er jeg ute. Ferdigsnakka. Denne meldingen er til familien min, som har såret meg dypere enn dere noen gang vil forstå», skriver Britney til fansen.

Popartisten skriver at hun vet at det omstridte vergemålet er i ferd med å bli avsluttet, men at hun «likevel vil ha rettferdighet».

«Jeg er bare 162 cm høy, og jeg har fylt rollen som «the bigger person» hele livet (den som alltid gjør alt riktig, red.anm.). Vet dere hvor vanskelig det er?»

Det er ikke første gang Britney langer ut mot familien. «Nåde dem hvis jeg noen gang gir et intervju», skrev hun i et innlegg på Instagram tidligere denne måneden.

Retten kastet i september Britneys far, Jamie Spears (68), midlertidig som verge. Hva som skjer videre med vergemålet, er ikke bestemt. Ny høring er satt til 12. november.

Under farens vergemål skal Britney Spears ha vært underlagt strenge budsjetter, vært tvunget til å opptre, og blitt nådeløst overvåket – også på sitt eget soverom.

Britneys lillesøster Jamie Lynn Spears (30) er også i klinsj med sin mer berømte søster. Jamie Lynn, som snart slipper sin historie i bokform, lovet nylig å donere bokpenger til organisasjonen This Is My Brave, som jobber for mental helse. Organisasjonen har imidlertid takket nei.