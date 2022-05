PÅ SCENEN: Subwoolfer kom på tiendeplass under årets Eurovision.

Sam Ryder sier Ben Adams er en del av Subwoolfer

Sam Ryder (32) representerte Storbritannia i årets Eurovision-finale. I et radiointervju har han sagt at Ben Adams (40) er en del av Subwoolfer.

I et intervju med Magic Radio breakfast sa Sam Ryder, ifølge Daily Mail, at han så Ben Adams i Torino under Eurovision.

– Jeg så Ben ta en croissant ved buffeen, og tenkte: «Vent, hva gjør du her?», sa Ryder under intervjuet.

– Jeg fikk ikke sjansen til å spørre ham fordi jeg ikke ville gi ham beskjed om at jeg visste hvem han var.

Det har lenge vært spekulert i om Ben Adams gjemmer seg bak Subwoolfer-masken sammen med Gaute Ormåsen.

– Så mens jeg snakket med denne fyren i en ulvemaske, tenkte jeg for meg selv: «Jeg vet at du er Ben fra A1, men jeg vil ikke fortelle deg at jeg vet det», sa Ryder i intervjuet.

Sam Ryder tok Storbritannia hele veien til annenplassen i årets Eurovision-finale.

Subwoolfer kom på tiende plass i årets Eurovision, men de fortsetter å holde identiteten skjult og har ennå ikke kastet maskene.