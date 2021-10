Jorun Stiansen ute av «Stjernekamp» – les VGs anmeldelser låt for låt

Kveldens deltakere i «Stjernekamp» fikk bryne seg på de krevende og vidt forskjellige sjangrene joik og duett. Jorun Stiansen trakk det korteste strået og måtte reise hjem: – Jeg føler at jeg har vunnet, sier hun likevel.

Jorun Stiansen og Carina Dahl var de som fikk færrest stemmer av de fire gjenværende deltakerne i «Stjernekamp». Carina Dahl får en ny sjanse til å hevde seg i neste program mens Jorun Stiansen måtte takke for seg.

Og takke, det gjorde hun med hele sitt hjerte etter at resultatet av stemmene var blitt kjent.

– Jeg er så stolt, så glad og takknemlig. Jeg føler at jeg har vunnet. For meg handlet det ikke om å stå som sistemann, men å få tilbake sang- og musikkgleden, sa en rørt Stiansen.

fullskjerm neste MÅTTE HJEM: Jorun Stiansen er ute av «Stjernekamp», men er likevel veldig fornøyd, forteller hun etter resultatet av avstemningen ble kjent. 1 av 3 Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

I første sesjon av sangkonkurransen, der joik stod på programmet, var det Alexandra som fikk størst bifall fra dommerpanelet for sin tolkning av In Ge Mun Diede av Bárut og Inga Juuso.

«Hun kanaliserer teksten så intenst og kontrollert at Keiinokompis Fred Buljo nok er både stolt og rørt. Hvis det stemmer at Alexandra Rotan aldri har prøvd å joike før denne uken, er hun et enda mer naturlig komplett musikalsk menneske enn jeg trodde var mulig. Imponerende», skriver VGs anmelder og triller kveldens eneste sekser på terningen.

«INTENST»: Emil Kárlson og Agnete Saba i dommerpanelet lot seg overbevise av Alexandra Rotans opptreden i joik.

I foregående programmer har de blant annet vært innom latinopop, norske visesanger, opera og hiphop.

Sist gang joik var sjanger i «Stjernekamp» var i 2018, da den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen gikk seirende ut av konkurransen. Joik var også med for første gang året før.

I andre del av programmet fremførte deltakerne et duettnummer med tidligere deltakere i Stjernekamp, som de hadde valgt ut selv.

TILBAKE: Adam Douglas, Kim Rysstad, Adrian Jørgensen og Ole Børud gjør comeback i «Stjernekamp» for å fullbyrde duoen med sine partnere.

Bjørn Tomren pustet støv av den gamle klassikeren Peace In The Valley av Thomas A. Dorsey, i duett med Ole Børud.

– Du har en utrolig sofistikert stil. Det var mykt og smidig og fremført med god energi, sa gjestedommer Emil Kárlsen etter sangnummeret.

Alexandra Rotan slo seg sammen med Adam Douglas til duettseksjonen og klinket til med «It’s All Coming Back To Me Now av Céline Dion.

Men ifølge dommerpanelet, som i tillegg til den faste dommeren Mina B. Rise bestod av de to samiske artistene Emil Kárlsen og Agnete Saba, var det Carina Dahl og Adrian Jørgensen som imponerte mest.

Duoen fremførte en norsk gjendiktning av Need You Now av Lady A under tittelen Træng dæ no.

– Stemmene deres smelter sammen. Timingen er perfekt, og utrolig kult at dere synger den på trøndersk. Jeg ville puttet den rett på spillelisten, sa Agnete Saba etter sangnummeret.

