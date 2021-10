SATTE LIVET PÅ HOLD: Ex-Katzenjammer Marianne Sveen utsatte sin solodebut i flere år da datteren ble rammet av alvorlig sykdom.

Skrev sanger om pårørende, ble pårørende selv

Skriveprosessen til Marianne Sveen tok en ny vending da datteren Fia ble alvorlig syk.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

I flere år etter Katzenjammer-exiten i 2015 skrev hun sanger om pårørende, inspirert av hennes jobb som sykepleier ved en psykiatrisk institusjon. Datterens sykdom satte imidlertid solodebuten på hold, men etter gjentatte forsinkelser kommer nå endelig «Next Of Kin» fra eks-medlemmet av Norges bejublede band, Katzenjammer.

Men det har kostet både tid og tårer.

les også Katzenjammer med gjev prisnominasjon

– Rent konkret har jeg holdt på med dette siden 2015. Det var mange låter som bygget seg opp i tiden med Katzenjammer, men som ikke passet inn. Det var jo den største grunnen til at jeg ville ut, forteller Marianne Sveen.

Hun følte at musikken hun selv hadde på innsiden var for ulik den hun spilte på utsiden med Katzenjammer. Samtidig så hun seg om etter en ny jobb. Hun måtte tjene penger for å gjøre ferdig platen. Løsningen ble nattevakter på en psykiatrisk døgnpost.

– Jeg hadde dårlig erfaring med psykiatri fra sykepleiepraksisen, så jeg trodde ikke at jeg ville komme til å trives. Men jeg elsket det, jeg ble så berørt av å jobbe så tett inntil mennesker med så sterke historier å fortelle, sier hun.

les også Katzenjammer-Sol: - Kastet opp etter hver konsert

– Møtet med disse fikk meg til å reflektere over definisjonen av og de ulike aspektene ved det å være noens nærmeste pårørende. Jeg kasta alt jeg hadde skrevet til da og begynte på nytt!

Refleksjonene ble etter hvert til historier og sangtekster. Tankene hennes kretset spesielt rundt hva slags forhold mange har til sine egne, nærmeste pårørende.

– De skal jo være det tryggeste stedet i verden, men for mange er det ikke slik. For noen er de nærmeste det verste som har hendt deg. På en måte tenker jeg at vi kanskje bør redefinere hva det vil si å være en nærmeste pårørende, blande oss mer og tørre å snakke om ting som er vonde også, mener hun.

les også Avviser truseglipp som PR-stunt

Med en familie og omgangskrets av pårørende som alltid har vært der for henne, oppdaget Marianne Sveen at motsatsen var mer utbredt enn det hun hadde forestilt seg.

– Det er ganske frustrerende å sitte på vakt og høre historier der man tenker på hva som kunne ha skjedd hvis man hadde hatt muligheten til å gripe inn tidligere. Disse fortjener også å bli hørt.

Albumet «Next Of Kin» beskriver hun som et «landskap med fjelltopper der alle (sangene) står for seg selv». Egentlig skulle det vært ute mye tidligere, men så fikk datteren Fia påvist leukemi.

– Alt var egentlig skrevet ferdig da Fia ble syk, men da satte vi alt annet på pause. Det var viktig for meg at denne platen ikke skulle handle om meg, at man ikke skulle få en følelse av en pensjonert pop-diva med selvsentrerte tekster, sier Sveen.

Én låt snek seg likevel inn. «Airly Merrily» handler om datteren, «om meg og mitt», som hun sier. Der hun ikke er tilskuer fra utsiden som på resten av platen, for plutselig var hun, samboeren og sønnen også pårørende.

– Jeg forsøkte å gå til de stedene i hjertet som jeg hadde skrevet fra til da for å prøve og gå videre med plateprosjektet, men der var det plutselig opptatt. Mange store og vanskelige ting sto i veien. Sangen om henne måtte ut, det var for vanskelig å la være. Og jeg så at den passet fint inn med de andre låtene, sier hun.

BANDET: Marianne Sveen ble allemannseie i hele Europa med Katzenjammer for snart ti år siden. Her er de avbildet i 2011. Fra venstre Turid Jørgensen, Marianne Sveen, Sol Heilo og Anne Marit Bergheim.

Fia var bare to og et halvt år gammel da hun ble syk for tre år siden. En knallhard cellegiftkur tok ikke knekken på humøret, selv om hun opplevde vanlige bivirkninger som sterk kvalme, sår og håravfall.

– Fia ble friskmeldt i april, men fikk et tilbakefall i sommer. Klart du blir veldig redd, det var noen uker med totalt sjokk og fortvilelse. Alt annet blir underordnet, vi følte jo at vi var i ferd med å miste henne en gang til, sier Marianne Sveen og retter blikket fremover, kanskje mot samboeren og Fias pappa Markus.

– For noen fører kriser til avstand i nære forhold, men vi har bare knyttet båndene tettere sammen. Vi skulle ha giftet oss søndag for en uke siden, jeg fridde til ham to uker før Fia ble syk. Vi utsatte den gangen, og vi utsetter igjen - vi må gjøre dette ordentlig, hun skal jo være brudepike!

Tanken lokker frem smilet igjen hos Marianne Sveen.

– Fia er bare en solstråle. Det er hun som løper rundt og tuller med at hun ikke lenger har langt, lyst hår. At hun ligner på onkel Magnus nå. Det betyr mye å tenke på at Fia ikke er redd for at hun kanskje ikke blir så gammel, at hun ikke er redd for å dø. Det er vi som redde for det.