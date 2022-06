PÅ TURNÉ: Johnny Depp turnerer med Jeff Beck, Her på scenen i Helsinki søndag.

Her rocker Johnny Depp i Finland

Johnny Depp (59) og Jeff Beck (77) opptrer for finnene før de setter kursen mot Norge.

Depp og Beck opptrådte i Kaisaniemi Park i Helsinki søndag, som hovedtrekkplaster under Helsinki Blues Festival, og mandag kveld står Tampere Hall på plakaten.

Filmstjernen landet med privatfly på Helsinki-Vantaa Airport lørdag. Beck skal ifølge Newsotp ha landet tidligere på dagen.







Johnny Depp har skiftet look etter den seks uker lange rettssaken mot ekskona Amber Heard (36), som rundet av i slutten av mai. Både skjegget og barten er borte.

Fredag står altså Oslo for tur. Konserten på sentrum Scene er den første av fire på norsk jord. Lørdag spiller de på Tahitifestivalen i Kristiansund.

2. juli står Sentrum Scene i hovedstaden på nytt for tur, og 3. juli er det Koengen i Bergen som får besøk.

Interessen for duoen er enorm i kjølvannet av rettssaken i Virginia, der Depp gikk seirende ut i ærekrenkelsessaken mot Heard.

Hollywood-stjernen møtte den britiske gitarlegenden første gang i 2016. Siden har Beck bidratt på en av låtene til Depps rockeband The Hollywood Vampires. I 2020 ga Depp og Beck også ut en versjon av John Lennons «Isolation» sammen.

Bursdag i Oslo

15. juli slipper de to sitt første album sammen. Det har fått tittelen «18».

Depp og Beck skal blant annet dele en interesse for biler og gitarer.

– Da Johnny og jeg startet å spille sammen, så tente det virkelig vår ungdommelige ånd og kreativitet. Vi vitset om at vi følte oss 18 år gamle igjen, så da ble det albumtittelen også, uttalte Beck rundt kunngjringen av plata ifølge Rolling Stone.

– Vi spøkte om at vi følte oss som 18-åringer igjen, så da ble det tittelen på plata, forklarte 77-åringen – som faktisk har bursdag førstkommende fredag og dermed feirer 78-årsdagen på scenen i Oslo.

Depp har gitt to album med bandet Hollywood Vampires, der Beck også har bidratt som gjesteartist.

DUO: Jeff Beck og Johnny Depp.

Pandemisamarbeid

Det nye albumet inneholder 13 låter, deriblant «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr», som Depp har skrevet – og som nylig ble sluppet på singel.

De to har opptrådt med denne låten før, men den har ikke vært utgitt.

– Jeg ble blåst av banen av denne. Nettopp denne låten er en av grunnene til at jeg spurte om han ville lage en plate med meg, sier Beck i uttalelsen.

ROCKEVETERAN: Jeff Beck i Helsinki søndag.

De har brukt tre år på utgivelsen. Depp skryter av partneren.

– Det er en ekstraordinær ære å få lov til å spille og lage musikk med Jeff, en av de virkelig store, og som jeg har det store privilegiet å kunne kalle min bror, sier skuespilleren.

John Lennon-coveren «Isolation» er også med på platen, samt coverlåter av Beach Boys, Marvin Gaye, Killing Joke og Velvet Underground.

Da «Isolation» ble gitt ut i april 2020, forklarte Beck at de to stjernene hadde et samarbeid som hadde pågått en stund.

Etter planen skulle ikke sangen slippes så raskt. Men da pandemien inntraff føltes det riktig å slippe sangen om isolasjon, ifølge Beck.

Det kom som en overraskelse da Depp dukket opp som gjesteartist på Becks Europa-turné i slutten av mai. Filmstjernen reiste fra Virginia i USA rett til England etter at rettssaken var ferdig – og før juryen hadde rukket å avsi sin dom.

Juryen landet på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat, og Depp ble pålagt å betale henne i nær 20 millioner kroner i erstatning.

Mens Depp turnerer i Europa, har Heard og hennes advokater fortsatt å utbrodere rettssaken på TV i USA.

I forrige uke stilte Heard opp i et timelangt intervju med NBCs Samantha Guthrie, der hun holder fast på at dommen var urettferdig.

Depp har nøyd seg med poster i sosiale medier, der han takker for å ha «fått livet sitt tilbake». 7. juni debuterte han på TikTok, og i skrivende stund har han samlet 15,1 millioner følgere der. Selv følger han ingen.

Han har kun lagt ut to videoer, én der han takker sine «høyt verdsatte, lojale og ufravikelige støttespillere» – og én der han advarer mot falske kontoer i sosiale medier som gir seg ut for å være ham.