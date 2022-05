POPSTJERNE: Halsey, her på Vanity Fair-festen etter Oscar-utdelingen i Los Angeles tidligere i år.

Halsey om diagnoser: − Ble veldig, veldig syk

Popstjernen Halsey (27) snakker om sin dårlige helse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske artisten la tirsdag ut en lang rekke videoer på InstaStory, der hun forklarer at hun har fått flere diagnoser, og at hun fortsatt utredes.

På videoene ligger Halsey i en seng og har en hjertemonitor på brystet. Halsey har vært åpen i sosiale medier om at hun nylig var innlagt på sykehus.

– Helsen min har forandret seg mye etter at jeg ble gravid og fødte, sier 27-åringen, som i fjor sommer ble mamma for første gang.

– Jeg ble plutselig veldig, veldig, veldig dårlig. På en måte har jeg vært syk mesteparten av mitt voksne liv, men det ble virkelig ille etter fødselen.

Beroliger fansen

Halsey forklarer at hun flere ganger har vært innlagt med allergisk sjokk, såkalt anafylaksi. Anafylaksi er ifølge Helsenorge.no en potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjon som krever akutt behandling.

Artisten sier at hun i tillegg har fått flere diagnoser, etter å ha vært i kontakt med «hundre tusen leger».

– Jeg prøver fortsatt å finne ut hva som ligger til grunn for alt dette, sier hun, samtidig som hun ber fansen om ikke å bekymre seg.

Diagnose-miks

Halsey opplyser at hun lider av bindevevssykdommen Ehlers-Danlos syndrom, samt Sjøgrens syndrom – en betennelse som rammer kroppens kjertler.

Halsey skal også være diagnostisert med Mastocytose (MCAS) og Postural takykardisyndrom (POTS).

MCAS er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden tilstand med økt antall mastceller, en type hvite blodceller, i kroppen. POTS er en tilstand hvor hovedsymptomet er høy/økt puls i oppreist stilling uten samtidig betydelig blodtrykksfall.

Artisten er nylig blitt blond, og la ut dette bildet for en uke siden (artikkelen fortsetter under):

Halsey, som er aktuell med sitt fjerde album – «If I Can’t Have Love, I Want Power», skal om få dager ut på omfattende USA-turné.

– Jeg har fått en behandlingsplan, er i gang med å øve til turneen, og jeg føler meg trygg på at jeg skal kunne leve sunt og opptre på den aller beste måten for alle dere, sier hun.

Halsey har nær 30 millioner følgere på Instagram. Hun presiserer også at det er viktig for henne å dele, fordi hun vet at mange av hennes fans sliter med lignende ting.

27-åringen opplyser om at hun har det bedre når hun jobber, er aktiv og trener. Men nå er hun i en fase der hun føler at kroppen «gjør opprør mot henne».

– Og jeg får se alle dere, sier hun og smiler.

– Men jeg kan ikke kjøre på som jeg gjorde før, da jeg blåste i kroppen min og jobbet helt sinnssykt i flere dager på rad.

FESTIVAL: Halsey på Revolve-festivalen i California i april.

Andre kjente kvinner som har stått frem med Ehlers-Danlos syndrom, er popstjernen Sia og skuespiller Lena Dunham.

Sykdommen går ut på at defekter i kollagenfibre kan føre til så vel hyperelastisitet som skjørhet av bindevev, noe som blant annet kan gi leddproblemer, brokk og sprekkdannelser av blodkar og andre organer, skriver NHI.

Halsey sliter fra før av med endometriose, en diagnose hun fikk i 2016, og som er en tilstand der vev av lignende type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen og kan gi svært smertefulle menstruasjoner.

Hun har i tillegg bipolar lidelse, en sykdom som medfører perioder med ulike grader av oppstemthet/mani og perioder med depresjon

Livet var ikke en dans på roser for Halsey i ungdommen eller. Ashley Nicolette Frangipane, som hun egentlig heter, ble som tenåring kastet ut hjemmefra, og i en periode levde hun som uteligger. Tilværelsen ble snudd på hodet da hun i 2014 møtte en musikkprodusent på en fest.

Halsey er kjent for hitlåter som «Graveyard», «Closer», «Colors», «Gasoline» og «Without Me». Hun har hatt flere låter inne på VG-lista, med en førsteplass («Closer») som beste plassering.