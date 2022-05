OPPLØST: Hjerteslag, her med besetningen som nå strides. Fra venstre: Torjus Raknes, Petter Sætre, Robert Eidevik, Nikolas Jon Aarland og Ole André Hjelmås.

Hjerteslag-vokalisten slår tilbake: − Et kuppforsøk

Striden om rettighetene til bandnavnet raser videre. Vokalist Robert Eideviks advokat melder nå at hans fire tidligere bandkolleger rettsstridig har forsøkt å ekskludere ham fra Hjerteslag.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«De øvrige bandmedlemmene – som p.t. innehar det angrepne varemerket i saken – har på høyst irregulær, regelrett rettsstridig, måte forsøkt å ekskludere Eidevik fra bandet, og fra sameierskapet til det innarbeidede varemerket HJERTESLAG. Dette kan vanskelig beskrives som annet enn et kuppforsøk», smeller det fra Eideviks advokat i et nytt innlegg til Patentstyret.

Der står striden, etter at Hjerteslag-medlemmene Ole André Hjelmås, Petter Sætre, Torjus Raknes og Nikolas Jon Aarland sist høst ble tildelt enerett til varemerket Hjerteslag av Patentstyret.

I februar gikk vokalist Eidevik til det skritt å begjære en «administrativ overprøving» av tildelingen.

Kollapset

Bergensbandet ga ut tre album, holdt konserter over hele landet og sanket inn kritikerros og Spellemann-nominasjon, frem til den opprinnelige besetningen holdt sin siste konsert sammen i februar 2020.

Kort tid etter kollapset bandet. Ifølge de fire musikerne skjedde dette etter et dramatisk bandmøte våren 2020.

Vokalisten ønsker å drive Hjerteslag videre med andre musikere.

I begynnelsen av april kom det frem at de fire musikerne bestrider Eideviks betydning som frontfigur og kunstnerisk dominerende i gruppen.

«Klager trådte i realiteten ut av (eller ble ekskludert fra) bandet Hjerteslag i mai 2020, etter et bandmøte der han ble konfrontert med bekymringer resten av bandet hadde knyttet til Eideviks adferd/livsførsel. Som en konsekvens av denne intervensjonen trådte Eidevik ut av bandet (eller ble i realiteten ekskludert)», stod det i et innlegg fra de fires advokat til Patentstyret da.

– Helt eksepsjonelt

I det nye svaret fra Eideviks advokat, Thomas Rieber-Mohn, partner i CMS Kluge Advokatfirma, fremheves det nå ytterligere at bandnavnet var vokalistens idé, og at det har en opprinnelse som går helt tilbake til 2007.

Besetningen med Eidevik og de fire musikerne omtalt her, ble sementert i 2013.

Det anføres også at bandnavnet var etablert, i alle fall i bergensområdet, før den tid, i form av konsertvirksomhet under navnet Hjerteslag i nærmere to år.

«Bandnavn er i varemerkerettslig sammenheng en helt spesiell form for kjennetegn. Det skal ikke mye til for å innarbeide et bandnavn som varemerke. For en lokal innarbeidelse vil gjerne bare 1-2 konserter med litt presseomtale være tilstrekkelig», skriver Eideviks advokat.

«Vi vil våge den påstand at de fleste konserttilhørere normalt vil huske – ha bevissthet om – bandets navn etter bare én konsertopplevelse. I et varemerkerettslig perspektiv er dette helt eksepsjonelt», heter det videre.

Angriper Turboneger-analogi

Advokaten angriper også utsagn fra innlegget i april, hvor det ble trukket sammenligninger mellom gitarist Nikolas Jon Aarlands rolle i Hjerteslag og den gitarist Knut Schreiner har i Turboneger.

SYNLIG PÅ SCENEN: Knut Schreiner (t.v.), her i aksjon med Turboneger i 2008 sammen med daværende vokalist, nå avdøde Hans-Erik Dyvik Husby.

«Uttalelsen i tilsvaret om Knut Schreiner som angivelig frontfigur i Turboneger, som benyttes som analogi i argumentasjonen i tilsvaret, får stå for de innklagedes egen regning – som en udokumentert (og opportunistisk) påstand. Om man leter, finner man

sikkert også en trommeslager her og der, som mener at Ringo var frontfiguren i The Beatles.»

BAKERST: Ringo Starr på trommer med The Beatles i 1964. Foran, fra venstre: Paul McCartney, George Harrison og John Lennon.

Videre mener Eideviks advokat at det er de øvrige bandmedlemmene, ikke vokalisten, som har trådt ut av bandet.

For å understreke dette vises det til sms-korrespondanse mellom Eidevik og to av medlemmene, datert over tre måneder etter det ovennevnte bandmøtet i mai 2020.

VG har vært i kontakt med Petter Sætre og de fire varemerkeinnehavernes advokat, Karl O. Wallevik i Advokatfirmaet Wallevik, om kommentar til saken.