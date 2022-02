FANT SAMMEN IGJEN: Ben Affleck og Jennifer Lopez viste sin kjærlighet under Venice Internationale Filmfestival i fjor høst.

Ben Affleck overrasket Jennifer Lopez med kjærlighetsvideo

Skuespiller og regissør Ben Affleck (49) startet Valentinsdagen tidlig i år. I en rørende musikkvideo hyller han kjæresten Jennifer Lopez (52).

Av Silje Kathrine Sviggum

Paret, som etter 18 år fra hverandre fant sammen igjen i fjor, har den siste tiden vært åpne om gleden ved å ha funnet kjærligheten.

De to hadde et høyprofilert forhold fra 2002 til 2004, men slo ifølge Affleck opp mye på grunn av det negative mediekjøret.

– Jeg vil si at medieoppmerksomheten var 50 prosent av årsaken til hvorfor forholdet vårt ble ødelagt, har han uttalt til Entertainment Tonight.

«BENNIFER»: Jennifer Lopez og Ben Afflec ble døpt «Bennifer» av mediene da de var sammen for første gang. Her er de fotografert i Los Angeles før premieren av filmen «Gigli» i 2003.

– Smeltet hjertet mitt

I anledning Valentinsdagen 14. februar har Affleck laget en personlig musikkvideo til Lopez, skriver People Magazine.

I videoen der Lopez synger «On My Way» fra sin kinoaktuelle komedie «Marry Me» har han redigert inn videoklipp av seg selv og de to opp gjennom årene.

Den fire minutter lange videoen viser Affleck og Lopez både i første delen av forholdet deres og etter gjenforeningen. Dette er klippet sammen med originalklipp fra videoen for «On My Way», som ble sluppet i desember.

Se Ben Afflecks video til kjæresten:

Jennifer Lopez er tydelig rørt over gesten.

– Å se det fikk meg til å tenke på reisen til sann kjærlighet, dens uventede svinger og vendinger, og at når kjærligheten er virkelig, kan den faktisk vare for alltid, sier Lopez i sitt nyhetsbrev On the JLo.

– Dette smeltet bokstavelig talt hjertet mitt.

KAMPKLARE: Jennifer Lopez og Ben Affleck under en basketballkamp mellom Los Angeles Lakers og Boston Celtics i desember 2021.

Matt Damon som heiagjeng

I årene de to var fra hverandre, skal de ha holdt kontakten sporadisk på vennskapelig vis. Våren 2021, da begge var single, dro de på ferie sammen til Afflecks eiendom i Big Sky i delstaten Montana.

Nylig var JLo på coveret av People Magazines kjærlighetsutgave, «The Love Issue». I et tilhørende intervju uttrykket hun takknemlighet for å ha fått en ny sjanse med Affleck.

Afflecks barndomsvenn, skuespiller Matt Damon, uttrykket begeistring for muligheten om at de to fant tilbake til hverandre. Damon og Affleck gikk sitt store gjennombrudd da de vant Oscar for beste manus for filmen «Good Will Hunting» (1997).

– Jeg håper det er sant. Jeg elsker dem begge. Det ville vært fantastisk, sa Damon til talkshowet «Today».

UNGE OSCAR-VINNERE: Matt Damon (t.v.) og Ben Affleck med Oscar-statuettene de vant for manus til «Good Will Hunting» i 1998. Filmen fikk også Oscar for beste mannlige birolle, en pris som gikk til nå avdøde Robin Williams.

Både Affleck og Lopez har begge vært gift og har barn hver på sin kant. Affleck har barna Violet (16), Seraphina Rose (13) og Samuel Garner Affleck (9) med ekskona Jennifer Garner (49).

Lopez har tvillingene Max (13) og Emme (13) med eksmannen Marc Anthony (53). Emme har allerede gjort seg bemerket med en formidabel sangstemme da hun sang under pauseshowet til Super Bowl i fjor.

– Utgjør en forskjell

Kort tid etter ble det åpenbart for verden at de to stjernene virkelig var gjenforent. Både under filmfestivalen i Cannes og under MET-gallaen i New York kysset de på rød løper.

Ben Affleck har aldri lagt skjul på hvor mye han beundrer Lopez. I et intervju med AdWeek forteller han hvordan kjæresten har gjort ham oppmerksom på diskriminering og rasisme:

– Jeg har sett selv hvilken forskjell representasjon gjør fordi jeg har sett igjen og igjen og igjen hvordan fargede kvinner henvender seg til Jennifer. De forteller henne hva hennes eksempel som en sterk kvinne og en kvinne som lykkes med å kreve sin rettmessige del i forretningsverden betyr for dem, uttalte Affleck.

KYSS: Ben Affleck og Jennifer Lopez deler et kyss under New York-premieren for Afflecks siste film «The Last Duel» høsten 2021.

Vil overraske tilbake

Videogesten hans er normalt noe Jennifer Lawrence normalt ville delt bare med sin innerste krets, hevder hun. Men hun velger å gå ut med den for å glede fansen.

Paret har allerede planer for Valentinsdagen.

– Jeg tror vi kommer til å gå på en kamp, røpet Lopez da hun var gjest i TV-programmet «Live with Kelly and Ryan» – og siktet da til Super Bowl-kampen dagen før kjærlighetens dag.

fullskjerm neste UNG KJÆRLIGHET: Ben Affleck og Jennifer Lopez under en basketballkamp i Los Angeles i 2003. 1 av 4 Foto: Mike Blake / Reuters

Mer i detalj ønsker hun ikke å gå, men forteller at hun har en «overraskelse» planlagt.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å finne på noe for å overraske hverandre, sa Lopez og tilførte at hun og Affleck er «veldig romantiske» med hverandre.

– Full av beundring

Affleck har på sin side aldri lagt skjul på hva han føler for kjæresten, som han mener langt overgår ham selv i hvilken betydning hun har for andre:

– Jeg er full av beundring for hvilken effekt Jennifer har på verden. På mitt beste, som kunstner, kan jeg lage filmer som rører folk. Jennifer har inspirert en massiv gruppe mennesker til å føle at de også har en plass ved bordet i dette landet. Det er en effekt få mennesker har hatt opp gjennom historien. Det er noe jeg aldri vil kjenne på selv og noe jeg bare kan stå ved siden av og beundre med respekt, sa Affleck til AdWeek.

Se Jennifer Lopez opptre under presidentinnsettelsen av Joe Biden: