Raser mot Spellemannprisen og «festmusikk»-kategorien: «Drittmusikk-pris»

Kritikken hagler mot nyvinningen. En manager for flere av de største hitsnekkerne på markedet synes kategorien vitner om desperasjon fra Spellemannprisens side.

Tirsdag skrev VG om den nyopprettede Spellemann-kategorien «festmusikk».

«Festmusikk er festpreget musikk som spenner over flere sjangre. Det er ofte innspillinger av artister og band som spiller konserter på små og store lokaler over hele landet», het det i styrets beskrivelse av kategorien.

Spellemanns presseansvarlige, Simen Eidsvåg, svarte tirsdag bekreftende på at nylige Spellemann-vinnere som TIX og Mads Hansen kunne høre hjemme i kategorien.

Artistene Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Carina Dahl ga begge uttrykk for at kategorien gir dem bedre muligheter til å komme inn i Spellemann-varmen.

– Trist å lese

Men i bransjen er det nå flere som hisser seg opp over Spellemann-manøveren.

En av dem er Aslak Klever, daglig leder og hovedeier i managementet Popular Demand.

Selskapet har en rekke profilerte artister og ettertraktede hitsnekkere i stallen, som Magnus «Morgan Sulele» Clausen, Jesper Borgen og Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen.

Sistnevnte står bak det som kan ende som årets største norske hit, Halva Priset-låten «Den fineste Chevy’n».

Klever reagerer på at Spellemann nå oppretter en kategori for tilsynelatende å «stue bort» artister og utgivelser manageren selv synes bør konkurrere på lik linje med annen, mer kritiker-favorisert musikk.

KRITISK: Artistmanager Aslak Klever.

– Norsk pop er Staysman, Freddy Kalas, Hagle og så videre – like mye som det er Sigrid og Aurora. Man bør ikke lage en egen kategori – på tvers av sjangre – bare fordi noe er populært, sier Klever.

– Det er synd at Spellemann, i desperasjon over å nå ut til folk og være relevante, faktisk ikke tar musikken på alvor og stiller den på lik linje med alle andre sjangre. Det er rett og slett trist å lese kommentarene fra Spellemanns talsmann. De mener sikkert vel, men dette er feil virkemiddel for å fremme musikken det gjelder.

Mistenker press fra bransjen

Diskusjonen om «festmusikk» har gått livlig på det lukkede Facebook-forumet for musikkbransjefolk, Bransja Prat, det siste døgnet.

En av de som har engasjert seg der er Ole-Morten Vestby, som har mange års fartstid som musikkjournalist og musiker. Han jobber nå som kommunikasjonssjef i Den Norske Opera & Ballett, men understreker at han her uttaler seg som privatperson og musikkentusiast.

På Bransja Prat lanserer Vestby en teori om at Spellemann nå simpelthen har opprettet en «drittmusikk-pris», hvor de kan samle opp alt de ikke synes når opp i de musikalske sjangerkategoriene, og alle som klager over å bli oversett.

– Spørsmålet er om denne nye kategorien er en reell anerkjennelse av musikken som nå har fått stempelet «festmusikk». Det kan virke som om dette har kommet etter press fra bransjen om anerkjennelse, sier Vestby til VG.

– Men hvis kategorien ikke baserer seg på sjanger eller musikalske kvaliteter, er jeg usikker på om dette egentlig er anerkjennelsen festmusikkfolket håpet på.

POSITIV: Stian Thorbjørnsen, kjent under artistnavnet Staysman.

Hans kommentar på Bransja Prat har fått støtte av Stian «Staysman» Thorbjørnsen, som skriver der at Vestby «er inne på noe».

Staysman uttalte seg i avventende, men positive ordelag om kategorien til VG tirsdag. I en sms til VG nå skriver han at han fortsatt står for dette.

Dritt er subjektivt

Aslak Klever mener det er subjektivt hva som er drittmusikk og ikke.

– Det en 45 år gammel mann innenfor Ring 3 liker, og det en 16 år gammel jente fra Brumunddal liker, vil være totalt forskjellig. Det er jo også tydelig at det er en stor distanse mellom hva musikkbransjen liker – og premierer – og hva det norske folk liker. Det er bare å se på Spotifys toppliste.

Klever sier han er klar over at endringer i Spellemannprisen ofte utløser kritikk, enten fra den kommersielle kanten av bransjen eller fra det han omtaler som «de snevre».

– Men om man ønsker å bli mer folkelig og favne bredere, kan man ta grep som å se på jurysammensetninger og kriteriene i andre kategorier.

Vil være rock

I et intervju med Namdalsavisa sier D.D.E.-trommis og -manager Eskil Brøndbo at han synes den nye kategorien er «latterlig». Overfor VG fastholder han dette.

– Jeg synes de latterliggjør oss. Det er latterlig, jeg synes det. Jeg synes på et vis at hele Spellemann har utspilt sin rolle, sier Brøndbo.

PROVOSERT: Eskil Brøndbo (nummer to fra høyre), her sammen med resten av D.D.E. i 2019.

– Festmusikk, hva er det da? Joda, vi er vel det også, men det gjelder jo mange andre også – hvorfor kan ikke vi få være rock, for eksempel? Jeg blir litt provosert.

– Men er det ikke greit at Spellemann utvider og med det gir flere muligheten til å få en pris?

– Jo, men det skal henge høyt å få en Spellemann. Og da synes jeg de må ta det seriøst, og ikke bare kalle det «festmusikk».

Ingen tvang

Spellemannprisens presseansvarlige, Simen Eidsvåg i PR-byrået Sesong1, minner alle kritikerne om at det er opp til artister og selskaper selv å avgjøre i hvilke kategorier man melder på sine utgivelser.

PRESSEANSVARLIG: Simen Eidsvåg

– Endringene i kategoriene i år er gjort på bakgrunn av at juryene har gitt tilbakemelding på at det er utfordrende stort spenn i undersjangere i noen kategorier, hvor det er veldig høy kvalitet på de forskjellige, men vanskelig å vurdere dem mot hverandre, sier Eidsvåg.

Derfor, påpeker han, har Spellemann nå gjort flere nye grep, hvorav «festmusikk»-kategorien er en av dem.

– Med dette ønsker Spellemann å løfte frem mer av mangfoldet i norsk musikkbransje.

Eidsvåg understreker at dersom D.D.E. ønsker å bli nominert i kategorien for rock, må de melde seg på i den.

I Spellemanns regelverk står det blant annet at utgivelser kan bli flyttet over i andre kategorier enn den de er påmeldt i. I slike tilfeller går Spellemann i dialog med påmelder, forteller Eidsvåg.

– Ingen skal bli tvunget til å være i noen kategori de ikke vil være i.